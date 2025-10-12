Menu
Cultura

Domingo promete agito de Michel Teló, gastronomia, bienal do livro e feiras na Capital

População também encontra eventos para as crianças nesse feriado

12 outubro 2025 - 08h46Luiz Vinicius

Campo Grande preparou muita coisa boa neste domingo, dia 12, que também é feriado nacional. Primeiro, o MS Ao Vivo terá a presença ilustre de Michel Teló celebrando os 48 anos de Mato Grosso do Sul, celebrado no dia 11 de outubro.

Mas não para por aí não. Tem gastronomia pela 1° Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense, Bienal Pantanal referente aos livros e também eventos direcionados para as crianças.

Confere o que o JD1 Notícias separou para você:

MS ao Vivo com Michel Teló - O Festival MS ao Vivo tem uma edição especial neste domingo, em celebração ao aniversário de Mato Grosso do Sul. Além do show de Teló, haverá apresentações do grupo Lendas 67 (ex-integrantes do Tradição) e do DJ Jackson Seballo.

Horário: 17h
Local: Parque das Nações Indígenas
Entrada: Gratuita

Bienal Pantanal – 1ª Bienal do Livro de MS - A primeira edição da Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul celebra a literatura e suas conexões com a arte e a cultura, com uma programação que inclui palestras, seminários, exposições, feiras e apresentações teatrais e musicais. Confira a programação completa: https://www.bienalpantanal.com.br/programacao/

Horário: a partir das 10h
Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo
Entrada: gratuita

1º Festival da Culinária Sul-Mato-Grossense - O Festival leva pratos típicos da culinária regional, além de arte, música e solidariedade, para o estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês durante os dias 10 a 12 de outubro.

Horário: 18h às 00h
Local: Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita

Show “Crianceiras” com Márcio de Camillo - Como parte da programação infantil da Bienal Pantanal, o músico Márcio de Camillo musicaliza as poesias de Manoel de Barros no espetáculo “Crianceiras”. Os ingressos gratuitos devem ser retirados com 2h de antecedência de cada apresentação, na bilheteria do Auditório Manoel de Barros.

Horário: 16h e 18h
Local: Auditório Manoel de Barros
Entrada: Gratuita

Reggae Kids - Evento gratuito celebra o Dia das Crianças com muita música, arte e cultura. A programação inclui show do RockersSoundSystem & Convidados, área infantil com brinquedos e pintura facial, sorteio de prêmios e ação solidária com arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos.

Horário: 14h às 22h
Local: Plataforma Cultural – Esplanada Ferroviária, Av. Calógeras, 3015 – Centro
Entrada: Gratuita

Feira da Praça Bolívia - Reunindo atrações culturais ao vivo e expositores de artesanato, moda, antiguidades e gastronomia, a Feira da Praça Bolívia é realizada todo segundo domingo do mês.

Horário: 9h às 14h
Local: Praça Bolívia – Santa Fé
Entrada: Gratuita

Feira de Brechós Cool Stuff - Mais de 30 araras de diferentes brechós da cidade estarão à disposição para garimpeiros e amantes de achadinhos neste domingo, no Capivas Cervejaria. O som do rolê fica por conta do DJ Júlio Prodigy.

Horário: 17h às 22h
Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079
Entrada: Gratuita

Espetáculo “Grandes Miudezas do Pantanal” - Neste novo espetáculo do Grupo Casa, três amigos embarcam em uma missão para desvendar os mistérios do Mar de Xaraés, hoje conhecido como Pantanal. Além da apresentação no domingo, o espetáculo segue com mais exibições na segunda, terça e quarta, às 19h.

Horário: 17h
Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: a partir de R$ 50

Semana das Crianças - Atividades gratuitas com oficinas, recreação e presença do urso Pudim da Criamigos. Neste sábado tem Espaço Kids Recreação (Oficina de desenhos e pintura facial), das 15h às 20h; e oficina “Biscoitê Biscoitos astronautas – Coma e se divirta” (15h às 16h).

Horário: das 15h às 20h 
Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Centro
Entrada: gratuita

Dia das Crianças no Norte Sul – A diversão continua no domingo no Shopping Norte Sul Plaza, com pipoca e pintura facial gratuitas das 15h às 17h, nos mesmos pontos de atendimento (em frente à Havaianas e à Magazine Luiza). Na praça central, o público encontra oficina de pintura em gesso e algodão-doce gratuito.

A programação inclui ainda a Oficina de Artesanato das 14h às 16h, com confecção de acessórios infantis, e segue com a ação especial da Cinépolis, que oferece pipoca gratuita para crianças mediante apresentação do ingresso, em sessões participantes do Clube Cinépolis.

Horário: A partir das 14h
Local: Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300
Entrada: Gratuita

Corumbá

Feapan - Para fechar a Feapan, o domingo conta com atrações culturais e shows de encerramento. Confira a programação completa do evento: https://www.embrapa.br/feapan-2025.

Horário: a partir das 8h; show às 20h
Local: Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros
Entrada: gratuita

Nova Andradina

Exponan - Além da final do rodeio, o último dia de Exponan prepara show surpresa ao público.

Horário: a partir das 9h (abertura dos portões); show às 21h30
Local: Parque de Exposições
Entrada: gratuita

