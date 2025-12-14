Domingo tem violada e festa dos discos em Campo Grande

O domingo (14) será de muita música boa e cerveja gelada em Campo Grande. Confira a Agenda do JD1 Notícias para hoje:
3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS - Campo Grande recebe mais de uma centena de violeiros vindos de várias regiões do país para a terceira edição do encontro, um grande momento de celebração da música caipira, da tradição oral e da cultura de raiz que marca o estado.
Horário: 16h
Local: Vila Morena (antiga Cidade do Natal)
Entrada: Gratuita
Disco na Rua - Traga seu disco favorito e ouça com a galera do Capivas Cervejaria.
Horário: 20h30
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: Gratuito
