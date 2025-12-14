Domingo tem violada e festa dos discos em Campo Grande

O domingo (14) será de muita música boa e cerveja gelada em Campo Grande. Confira a Agenda do JD1 Notícias para hoje:

3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS - Campo Grande recebe mais de uma centena de violeiros vindos de várias regiões do país para a terceira edição do encontro, um grande momento de celebração da música caipira, da tradição oral e da cultura de raiz que marca o estado.

Horário: 16h

Local: Vila Morena (antiga Cidade do Natal)

Entrada: Gratuita

Disco na Rua - Traga seu disco favorito e ouça com a galera do Capivas Cervejaria.

Horário: 20h30

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: Gratuito

