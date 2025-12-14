Menu
Menu Busca domingo, 14 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senai Matriculas - Dez25
Cultura

Domingo tem violada e festa dos discos em Campo Grande

Confira a Agenda do JD1 Notícias para hoje

14 dezembro 2025 - 09h46Brenda Assis
Dr Canela

O domingo (14) será de muita música boa e cerveja gelada em Campo Grande. Confira a Agenda do JD1 Notícias para hoje:

3º Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS - Campo Grande recebe mais de uma centena de violeiros vindos de várias regiões do país para a terceira edição do encontro, um grande momento de celebração da música caipira, da tradição oral e da cultura de raiz que marca o estado.
Horário: 16h
Local: Vila Morena (antiga Cidade do Natal)
Entrada: Gratuita

Disco na Rua - Traga seu disco favorito e ouça com a galera do Capivas Cervejaria. 
Horário: 20h30
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: Gratuito

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Peter Greene tinha 60 anos
Cultura
Peter Greene, ator de Pulp Fiction, é encontrado morto em Nova York
Ana Paula Valadão se apresenta com repertório natalino
Cultura
Fim de semana tem Ana Paula Valadão, encontro de violeiros e programação natalina
Adriel Santos, é percussionista, baterista e engenheiro de áudio autodidata
Cultura
Jack Mourão recebe Adriel Santos na 4ª edição do 'Sala de visita#expandida'
Lobão é um dos confirmados para o evento
Cultura
Araruna Fest reúne Lobão e artistas do rock no Bosque Expo no dia 11 de dezembro
Neste sábado, o clima de Natal toma conta de Campo Grande
Cultura
Agenda: Oficina de gorro e abertura do natal na Praça Ary Coelho são destaques deste sábado
Evento acontecerá a partir das 16h
Cultura
Arte circense leva espetáculo gratuito e oficina para a criançada na Praça do Leão
Foto: Daniel Reino/Setesc
Cultura
Festival da Melhor Idade premia melhores coreografias de 2025
As propostas poderão ser enviadas até 7h44 do dia 18 de dezembro de 2025
Cidade
Com orçamento de R$ 8,9 milhões, licitação para reforma do CEM é aberta na Capital
Sidney Magal
Cultura
Fim de semana tem clima natalino no ar, Sidney Magal e muito mais na Capital
O Bando do Velho Jack comemora 30 anos com show gratuito em Campo Grande
Cultura
O Bando do Velho Jack comemora 30 anos com show gratuito em Campo Grande

Mais Lidas

O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande