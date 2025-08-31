Menu
Cultura

'Domingou'? Campo Grande tem pagode, teatro e festival de dança

Cidade segue com bastante programação cultural

31 agosto 2025 - 08h44Luiz Vinicius

Campo Grande segue com bastante programação cultural para este domingo (31). Entre um evento e outro, a cidade reúne de show de pagode até festival de dança.

Para quem mora em Ribas do Rio Pardo, a 14ª Festa Carapé é um dos eventos na cidade.

Confira a lista que o JD1 Notícias separou:

Espetáculo “Seco” - Dirigida por Marcelo Leite, a peça reúne os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo em um recorte da pandemia, mostrando duas pessoas discutindo afetos, dores e alegrias íntimas.

Horário: 19h

Local: Espaço Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3099

Entrada: Gratuita

Pagode de Domingo - O duo Pagode na Pele é a atração da semana no Pagode de Domingo do Má.Donna Bar, trazendo muito samba e descontração.

Horário: 20h

Local: Má.Donna Bar – R. 14 de Julho, 2459

Entrada: Gratuita

Chorinho com Trio Vibrações - Para animar a noite de domingo com muito chorinho e música de qualidade, o Trio Vibrações se apresenta no Bar da Prosa, trazendo samba e alegria ao repertório.

Horário: 20h

Local: Bar da Prosa – R. 14 de Julho, 2636

Entrada: Gratuita

4° Festival Internacional Arabesk de Danças - Competições e apresentações de ballet clássico, jazz, dança contemporânea e danças urbanas, reunindo talentos de todo o país.

Horário: 8h30

Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/4-festival-internacional-arabesk-de-dancas-competicoes-31-08/3048238

Show de Gala do 4° Festival Internacional Arabesk de Danças - Uma noite sofisticada com apresentações de danças árabes e danças ciganas, celebrando a diversidade artística.

Horário: 19h

Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 225 – Centro

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/show-de-gala-4-festival-internacional-arabesk-de-dancas/3048247

Premonição – A Última Visão - A Companhia Arte Boa Nova apresenta uma peça de temática espírita, explorando as fronteiras entre o visível e o invisível em uma narrativa envolvente.

Horário: 18h

Local: Teatro Allan Kardec – Av. América, 653 – Vila Planalto

Entrada: a partir de R$ 35 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/premonicao-a-ultima-visao-31-08-18h/3032767

Ribas do Rio Pardo

14ª Festa Carapé - A dupla sertaneja Gilson e Júnior fecha mais uma edição da Festa Carapé, em Ribas.

Horário: a partir das 19h

Local: Estância São João

Entrada: gratuita

