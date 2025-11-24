Menu
Dourados receberá mais de R$ 6,7 milhões para investimento em cultura até 2029

Recursos do Governo Federal serão aplicados em projetos culturais, Pontos de Cultura e museu da cidade

24 novembro 2025 - 15h51Taynara Menezes
Os repasses ocorrerão anualmente, com valor médio de R$ 1.681.948,66 por anoOs repasses ocorrerão anualmente, com valor médio de R$ 1.681.948,66 por ano   (Foto: Dourados)

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) de Dourados, receberá R$ 6.727.794,64 para investimentos no setor cultural até 2029, após aprovação do Plano de Aplicação de Recursos (PAR) pelo Ministério da Cultura. Os repasses ocorrerão anualmente, com valor médio de R$ 1.681.948,66 por ano, e a primeira parcela está prevista para novembro de 2025.

O PAR foi elaborado pela Semc com ampla participação social, envolvendo conselhos, movimentos culturais e a população, e reflete o compromisso da gestão Marçal Filho com o fortalecimento das políticas culturais no município. A aprovação do plano evidencia a capacidade técnica da secretaria e a articulação da cidade junto ao Governo Federal.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Gisella Melo Dourado, a conquista é histórica para Dourados. “Este resultado confirma a seriedade do trabalho realizado pela equipe. Com isso, Dourados dá mais um passo rumo à consolidação de um sistema cultural mais plural e com maior circulação dos investimentos”, afirma.

Os recursos serão aplicados em iniciativas como: seleção de projetos culturais que incentivem diferentes manifestações artísticas; fomento a Pontos de Cultura; contratação de organizações da sociedade civil (OSC) para execução de ações culturais; além da manutenção e ampliação do Museu Histórico e Cultural de Dourados.

O montante faz parte da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, programa histórico que amplia o acesso a financiamento cultural e fortalece o Sistema Nacional de Cultura (SNC) em todo o país.

