É HOJE! Cidade do Natal começa nesta sexta com atrações e Caravana da Coca-Cola

Começa hoje (13), a Cidade do Natal 2024! A reaberta oficial está marcada para às 19h, nos Altos da Avenida Afonso Pena. O espaço foi preparado para encantar o público com atrações como a Casa do Papai Noel, presépio, carrossel e uma praça de alimentação diversificada, com pratos acessíveis a partir de R$ 6. As atividades ocorrerão diariamente até o dia 31 de dezembro.

Na noite de abertura, o público poderá prestigiar a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, que percorrerá as ruas da cidade e chegará ao local, trazendo todo o encanto das luzes e caminhões iluminados. Além disso, a programação cultural contará com a apresentação do Bella Dona Trio e da banda Filhos do Livres, garantindo o clima festivo com muita música.

A tão aguardada Parada Natalina, com a presença da Família Rena, será outra atração imperdível, programada para este sábado, 14 de dezembro. No mesmo dia, a dupla de palhaços Patati Patatá fará um show especial, prometendo muita diversão para as crianças e toda a família. A praça de alimentação também estará funcionando durante todo o período, com opções que variam de comida japonesa a pratos tradicionais, como espetinhos e pastéis.

Saiba Mais Cultura Com carrossel natalino, O Boticário estará presente na Cidade do Natal este ano

