Cultura

É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital

O evento acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho e conta com rodeo da edição oficial da PBR e exposição de animais

31 outubro 2025 - 12h38
Eduardo Costa

A segunda edição da Expogenética MS já está a todo vapor em Campo Grande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. E nesta sexta-feira (31), o público poderá curtir um show gratuito de Eduardo Costa — isso mesmo, sem precisar pagar para assistir.

O evento é promovido pela Nelore-MS (Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Nelore), em parceria com a Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) e outros parceiros.

Além dos shows musicais, a Expogenética MS contará com o tradicional Ita Center Park, uma das maiores estruturas de parque de diversões itinerantes do Brasil, que leva alegria às famílias há mais de 85 anos.

A programação completa de shows da Expogenética MS 2025 é a seguinte:

- 31 de outubro (sexta-feira): Eduardo Costa (entrada gratuita)

- 1º de novembro (sábado): Jads e Jadson

- 8 de novembro (sábado): Ana Castela (entrada paga, ingressos pelo site minhabalada.com.br)

Todos os demais shows têm entrada gratuita, com exceção da apresentação de Ana Castela e dos camarotes, que são pagos. Além da música, a Expogenética MS também contará com a etapa oficial do rodeio da PBR, que acontece nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro, oferecendo premiação de R$ 100 mil para os competidores.

