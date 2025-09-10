Editora de livros gospel e em braile marcará presença na 1ª Bienal do Livro do Pantanal

A Paulinas Editora, referência nacional na publicação de obras com temática religiosa e inclusiva, estará presente na 1ª Bienal do Livro do Pantanal, que acontece de 4 a 12 de outubro, em Campo Grande, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Conhecida por seu forte compromisso com a evangelização, a formação humana e espiritual, a Paulinas se destaca por levar ao público um catálogo rico em literatura gospel e conteúdos voltados à vivência cristã. A participação na Bienal reafirma sua missão de promover a cultura da paz, a espiritualidade e o diálogo por meio da leitura.

Um dos grandes diferenciais da presença da Paulinas na Bienal é a acessibilidade: a editora levará ao evento uma seleção especial de livros em braile, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência visual. Além disso, também estarão disponíveis títulos voltados à educação inclusiva, autismo, deficiência intelectual, síndromes infantis e TDAH — temas fundamentais para educadores, pais e líderes comunitários.

O estande da editora também destacará obras de valorização da diversidade cultural, com literatura afro-brasileira e indígena, além de biografias de grandes nomes do cristianismo, como Santa Teresa de Ávila, Tomás de Aquino e Santo Agostinho. A coleção de livros bíblicos e de espiritualidade continua sendo um dos pilares do acervo.

Com os temas centrais da Bienal — “Territórios: culturas e geopolítica” e “Tecnologias digitais, sociedade e mercado” —, a Paulinas se alinha perfeitamente à proposta de fomentar o conhecimento, o respeito à diversidade e a inclusão, reafirmando o livro como instrumento de transformação social e crescimento espiritual.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também