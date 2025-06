Eles não vêm mais! Natiruts cancela show da turnê final na Capital

A banda Natiruts que traria sua turnê final, intitulada “Leve com Você”, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês para esquentar os casais neste Dia dos Namorados (12), cancelou o evento na Capital.

Sem muitos detalhes a organização do evento divulgou que foi informada sobre "problemas técnicos", e orienta o público a reaver os valores do ingresso. A banda não tem novas datas para voltar a Campo Grande.

Para aqueles que adquiriram o ingresso online, basta entrar no site www.meubilhete.com.br e solicitar o estorno que será feito de forma automática.

Para quem comprou em pontos de vendas, deve ir ao estabelecimento com o ingresso em mãos e solicitar o estorno que deverá ocorrer dentro do prazo de 72 horas.





