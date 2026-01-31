Em clima de carnaval, sábado tem lançamento dos blocos e agenda cultural diversa

O sábado começa em ritmo de folia com o lançamento oficial dos blocos de carnaval de rua, marcando o início simbólico da temporada carnavalesca na cidade. A partir daí, a programação se espalha por bairros, praças, teatros, shoppings e casas de show, reunindo música, feiras gastronômicas, espetáculos, festas e atividades para toda a família. Confira a agenda completa abaixo:
SÁBADO
“Meu Bairro é Show” com Fred & Victor e Patrícia & Adriana - O projeto “Meu Bairro é Show” segue levando música e encontros culturais para diferentes regiões da cidade. Nesta edição, o bairro Itamaracá recebe os shows das duplas sertanejas Fred & Victor e Patrícia & Adriana, além da banda SambaPop, em uma programação gratuita e aberta à comunidade.
Horário: 19h30
Local: Rua Eufrates, 306 – bairro Itamaracá
Entrada: Gratuita
Museu do Videogame - O espaço reúne consoles clássicos e atuais, jogos icônicos, desafios interativos e concursos com premiação, agradando crianças, jovens e adultos. A visitação segue até 1º de fevereiro.
Horário: 15h às 21h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita
Feira São Bento - A Praça República do Líbano recebe uma edição extra da Feira São Bento, com gastronomia, artesanato, música ao vivo e um ambiente pensado para toda a família.
Horário: 18h às 22h
Local: Praça República do Líbano
Entrada: Gratuita
Lançamento dos Blocos de Carnaval - Os 13 blocos que integram o ABC (Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua de Campo Grande) se reúnem para apresentar oficialmente o calendário da folia. O encontro marca o início simbólico do carnaval na cidade, celebrando a ocupação cultural das ruas.
Horário: 9h
Local: Bar do Zé – Rua Barão do Rio Branco, 1213
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Casa, Comida e Alma Lavada” - A comédia acompanha Tânia e Luís, casal que soma duas décadas de convivência e decide revisitar o relacionamento a partir de situações cotidianas. Com humor ácido e diálogos diretos com o público, a peça alterna perspectivas masculinas e femininas sobre amor, rotina e convivência.
Horário: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura
Entrada: a partir de R$ 70, pelo link https://bileto.sympla.com.br/event/112832
Espetáculo “Monólogos da Madrugada” - Resultado do curso “Laboratório de Atuação Teatral”, o espetáculo reúne cenas curtas e intensas interpretadas por alunos e convidados do grupo Diga Sim. A montagem propõe reflexões íntimas e contemporâneas por meio de diferentes vozes e experiências.
Horário: 18h30
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: a partir de R$ 40, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/monologos-da-madrugada/3282949
Oficina de artesanato - Edição férias - A Praça de Eventos do Shopping Norte Sul Plaza, em frente à Renner, recebe mais uma edição da “Oficina de Artesanato – Férias” com atividade voltada ao público infantil. A proposta é oferecer um momento de criação e aprendizado durante o recesso escolar.
Horário: 14h às 16h
Local: Praça de Eventos do Shopping Norte Sul Plaza
Entrada: gratuita até o dia 30/01, com inscrição pelo Clube+
Summer Ball – Pink Party - A Casa Sherman promove a segunda edição da Summer Ball com uma festa à beira da piscina, celebrando diversidade, identidade e liberdade. A trilha sonora fica por conta dos DJs Deko e Char Muse Sherman, em uma tarde de clima leve e dançante.
Horário: 14h
Local: Piscina da Lavs – R. Juiz de Fora, 144
Entrada: a partir de R$ 10, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/summer-ball-2a-edicao-pink-party-casa-sherman/3284433
Tendél – 3 anos com Pedro Paulo & Alex - A festa Tendél comemora três anos de história com uma edição especial no Parque de Exposições. A principal atração da noite é a dupla Pedro Paulo & Alex, conhecida por sucessos que dominam as playlists sertanejas.
Horário: 16h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: ingressos pelo link https://tendelbr.com.br/eventos/tendel-3-anos-ppa-3101-campo-grandems-12088.html
Naip & Filho dos Livres - As bandas Naip e Filho dos Livres se encontram pela primeira vez no mesmo palco em um show que revisita canções marcantes e resgata a atmosfera das noites alternativas de Campo Grande.
Horário: 18h
Local: Sunset Growler Station
Entrada: R$ 100, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/naip-e-filho-dos-livres/3263735
Bell Éter – Grandes Vozes - No novo projeto da cantora Bell Éter, finalista do The Voice Brasil 2025, o público é convidado a uma viagem por grandes intérpretes da música brasileira e internacional. O repertório conecta gerações e estilos em releituras cheias de personalidade.
Horário: 20h
Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177
Entrada: a partir de R$ 80, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/bell-eter-canta-grandes-vozes/3270255
LabHits – Cine Rock - Um espetáculo que une música e cinema, com clássicos do rock internacional executados ao vivo enquanto cenas de filmes são projetadas no telão, criando uma experiência audiovisual imersiva.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://www.sympla.com.br/evento/labhits-cine-rock/3274847
DOMINGO
Feira Borogodó – Especial de Carnaval - A Feira Borogodó entra no clima da folia e vira ponto de encontro carnavalesco neste domingo. A programação inclui aulão de axé, participação de passistas, a animação da Pipoca do Silveira e muito samba com o grupo SambaCaos, tudo em ambiente aberto e familiar.
Horário: 9h às 15h
Local: Praça do Coophafé – R. das Garças, 3164
Entrada: Gratuita
Pagode da Nuala – Abrindo o calendário de 2026, o Pagode da Nuala recebe o cantor corumbaense Gersinho em uma tarde de repertório voltado ao axé, samba-enredo e pagode. Depois do show, a festa continua com discotecagem da DJ Mari Ogatha.
Horário: 17h
Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079
Entrada: R$ 10
Museu do Videogame - A 15ª edição do Museu do Videogame segue ocupando o pátio do Shopping Bosque dos Ipês com atrações interativas, consoles clássicos e atuais, desafios para todas as idades e concursos com premiação. Uma opção que mistura lazer, nostalgia e diversão para toda a família.
Horário: 14h às 20h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita
Pontokê - O tradicional karaokê do Ponto Bar está garantido no domingo, reunindo quem gosta de soltar a voz e encerrar o fim de semana em clima descontraído, com repertório livre e participação do público.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar
Entrada: Gratuita