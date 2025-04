Em menos de um mês Festival América do Sul trará Alcione, Xamã e Pixote

O Festival América do Sul retorna neste ano com programação entre os dias 15 e 18 de maio no Porto Geral de Corumbá, com entrada gratuita e atrações regionais e nacionais.



Com investimento superior a R$ 6 milhões, a 18ª edição marca um novo momento para o festival, que foi cancelado em 2024, e promete trazer em 2025, nomes como Xamã, Alcione, Pixote e Buena Vista Social Club.



O Palco Principal terá um novo formato, inspirado na tradicional concha acústica usada no Rock in Rio — estrutura pensada para melhorar a qualidade sonora e oferecer abrigo ao público em caso de chuvas leves, condição comum no período.



A edição deste ano contará com apresentação especial da dupla sertaneja Duduca & Dalvan, acompanhada por orquestra, além da homenagem a dois grandes nomes da cultura sul-americana: o ator e arte-educador Francisco Ignácio da Silva Neto, conhecido como Tim, e o compositor Mário Zan, referência da música sertaneja de raiz, autor de clássicos como Chalana e Festa na Roça.



Veja a programação:



Quinta-feira (15/05)

Duduca e Dalvan



Sexta-feira (16/05)

Xamã - 22h



Sábado (17/05)

Alcione - 21h

Buena Vista Social Club (Tribute Band)



Domingo (18/05)

Pixote - 22h



A realização é da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e Prefeitura de Corumbá. Mais informações estão no perfil @festivalamericadosul.

