Em MS, 41 mil famílias garantiram nova parabólica digital

Mais de 41 mil famílias sul-mato-grossenses já foram beneficiadas com o kit gratuito da nova parabólica digital, por meio do programa Siga Antenado, coordenado pela Entidade Administradora da Faixa, criada por determinação da Anatel.

O programa, iniciado em 2022, já atendeu mais de 5 milhões de famílias em todo o Brasil. No Mato Grosso do Sul, o prazo para solicitar o kit termina no dia 30 de junho, às 20h.

Têm direito ao benefício os inscritos no CadÚnico, que ainda utilizam a parabólica tradicional de metal para assistir à TV. A substituição é necessária porque o sinal da parabólica antiga será desligado em dezembro de 2025.

Com o novo equipamento, os usuários terão acesso à imagem e som em alta qualidade e poderão sintonizar mais de 140 canais gratuitos, com programação variada de informação, cultura e entretenimento

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também