Em sua primeira noite, Capivara BlasÃ© reÃºne 40 mil pessoas na Capital

O Carnaval de Campo Grande continua agitado, e sem grandes intercorrências, o bloco Capivara Blasé reuniu cerca de 40 mil pessoas na Esplanada Ferroviária em sua primeira noite no domingo (2), segundo apuração da Polícia Militar.



Com uma programação diversificada e um espaço pensado para toda a família curtir com as crianças, o segundo dia de folia começa nesta segunda-feira (3), às 14h com o Capivarinhas, a matinê do bloco voltada para as crianças.



Para agitar o público, a atração conta com Chokito, Karla Coronel, Sampri, Matheus Kruz e Emy AfroQueer.



Para o produtor do bloco, Vitor Samudio, as expectativas para este carnaval são as melhores possíveis: “O Capivara Blasé já virou tradição e segue crescendo a cada edição. Estamos preparando dois dias incríveis, com muita música, alegria e um espaço acolhedor para todas as idades. Chama o bando e vem ser parte dessa festa, porque essa Capivara é de todo mundo!”.



Serviço:

Capivara Blasé 2024

Data: 03 de março

Horário: A partir das 14h

Local: Esplanada Ferroviária, Campo Grande (MS)

Entrada: Gratuita



