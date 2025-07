Emmy 2025: "Ruptura" lidera indicações; confira

A Academia de Televisão dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (15), os indicados ao Emmy 2025, principal premiação da televisão americana.

Com 27 indicações, a série “Ruptura” lidera a lista e se consolida como uma das favoritas da edição. Logo atrás, aparecem “Pinguim”, “The Studio” e “The White Lotus”, que também acumulam nomeações em diversas categorias.

A 76ª edição da premiação contempla produções exibidas entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025. A cerimônia está marcada para o dia 14 de setembro, em Los Angeles.

Na categoria de Melhor Série de Drama, os indicados incluem “Andor”, “The Diplomat”, “The Last of Us”, “Paradise”, “The Pitt”, “Ruptura”, “Slow Horses” e “The White Lotus”.

Entre as atuações, Britt Lower (“Ruptura”), Bella Ramsey (“The Last of Us”) e Keri Russell (“The Diplomat”) estão entre as indicadas a Melhor Atriz, enquanto Adam Scott (“Ruptura”) e Pedro Pascal (“The Last of Us”) disputam como Melhor Ator.

Na comédia, “The Bear”, “Abbott Elementary”, “Hacks” e “Only Murders in the Building” voltam a marcar presença, ao lado de estreias como “Ninguém Quer” e “The Studio”.

Jeremy Allen White, vencedor do ano anterior, concorre novamente por seu papel em “The Bear”.

“Pinguim”, minissérie derivada do universo Batman, se destaca nas categorias limitadas, com indicações para Melhor Minissérie, Melhor Direção (com dois episódios nomeados) e atuações de Cristin Milioti e Colin Farrell.

Entre os programas de variedades e reality shows, seguem firmes na disputa “The Daily Show”, “Jimmy Kimmel Live” e “The Late Show With Stephen Colbert”, além de “RuPaul’s Drag Race” e “The Traitors” na categoria de Melhor Programa de Competição.

