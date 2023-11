Encontro de Brechós acontece neste sábado no Horto Florestal

No próximo sábado (11), o Horto Florestal será o palco de um evento que irá reunir mais de 30 brechós, promovendo a moda sustentável e a geração de renda para empreendedores locais. O encontro acontecerá na Avenida Ernesto Geisel, esquina com a Avenida Fernando Correa da Costa, em Campo Grande.

A moda sustentável tem ganhado cada vez mais espaço, e os brechós desempenham um papel fundamental nesse movimento. Ao promover a reutilização e a valorização de peças usadas, contribuem para a redução do desperdício têxtil e para a diminuição do impacto ambiental causado pela produção de roupas novas.

Segundo com a coordenadora do Coletivo de Brechós, Val Reis, é de extrema importância encontros como esse para a promoção da moda sustentável. "Eventos como este são vitais para conscientizar as pessoas sobre a importância de repensar seus hábitos de consumo. Além disso, proporcionam uma oportunidade única de encontrar peças exclusivas e cheias de estilo a preços acessíveis", ressaltou ela.

Além da preocupação ambiental, o encontro de brechós também tem um impacto positivo na economia local. Empreendedora à frente do Itinerante Brechó, Elza Grabowski, destacou sobre a iniciativa. "Ao apoiar os brechós, estamos impulsionando pequenos negócios e contribuindo para a geração de renda na nossa comunidade. Cada compra feita em um brechó é um gesto de apoio e confiança nos empreendedores locais”, acrescentou.

O evento contará com uma variedade de opções entre roupas infantis, masculinas e femininas, além de calçados, bolsas e acessórios. Os participantes terão a oportunidade de fazer compras conscientes e únicas, enquanto contribuem para um futuro mais sustentável.

"Não percam essa oportunidade de se envolverem na moda sustentável e apoiar empreendedores locais. O Encontro de Brechós no Horto Florestal promete ser um evento enriquecedor para todos os amantes da moda e defensores da sustentabilidade", reforçou a organização.

Brechós participantes:

@garagebrecho

@divina2mao

@itinerantebrecho

@unicabrechoboutique_

@Eita_Vendi

@obrechodonamaria

@carmozitabrecho

@dryvariedades_cg

@ohmycloset.brecho

@rubi__brecho

@renovo29

@magbrechoinfantil

@_linebrecho

@brecharia.da.cleo

@ajude.os.reinos

@brecho_maefilhaoficial

@quasenovo_21

@amorenabrecho

@marciajarabrechoo

@ailanalopespavao

@tulipabrechocg

@garimpodamoda.cg.ms

@madamebellabrecho

@aura_brechoboutique

@matka.modasustentavel

@brechorebua

@brecho.da.chaveirinho

@bigbrecho_se

@dverasbrecho

@brecho_flor_da_guavira

@amestore.modas

@dagalubrecho

@donameninabrechoeartes

@ruthmagdabrecho

@desapegomivy

Serviço

Dia 11 de novembro;

Das 8 às 14 horas;

Horto Florestal - Av. Ernesto Geisel esquina com a Av. Fernando Correa da Costa.

