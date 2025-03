Escola de MÃºsica da UFMS oferta 375 vagas em aulas de instrumentos

Sarah Chaves, com UFMS atualizado em 05/03/2025 às 15h20

Com aulas de instrumentos de cordas, sopro e coros, a Escola de Música da UFMS oferta 375 vagas para a comunidade, sem a cobrança de mensalidades. As inscrições devem ser feitas até segunda-feira (10), preenchendo o formulário do site https://escolademusica.ufms.br/.

O comprovante de pagamento da taxa deve ser anexado no momento da inscrição. Há isenção da taxa de matrícula, limitada a 20% das vagas de cada turma, aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Estudantes de cursos de graduação e pós-graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica também podem solicitar a isenção da taxa, limitada a 10% das vagas de cada turma.

A cobrança da taxa única semestral será no valor de R$ 250 para a manutenção das atividades. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Há aulas de violino, violão, flauta doce, flauta transversal e clarinete para crianças a partir de 7 anos e adultos. Os coros oferecem vagas para crianças e jovens de 8 a 18 anos no Projeto Coral Infantojuvenil (PCIU!) e para adultos no CanteMus, dedicado a técnica vocal para amadores.

O professor da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação e coordenador da Escola de Música, Marcelo Fernandes, reforça a importância do aprendizado musical, principalmente para crianças. “Você abre [espaço para] uma linguagem nova, isso tem um impacto enorme na capacidade cognitiva das crianças. Você abre portas que estão fechadas na mente das crianças. Quem vê de fora, acha que música é só diversão, mas a gente não tem ideia da quantidade de processos cognitivos que têm que ser ativados para que uma criança toque uma música, ainda que seja simples”, detalha.

O programa institucional também oferece aulas de revisão teórica, uma preparação para quem quer prestar o Vestibular UFMS. Esta é uma novidade em 2025. “A gente tinha feito um experimento no ano passado, mas agora abrimos para o ano inteiro. É importante para todos que queiram ingressar no curso de Música da UFMS”, explicou o coordenador.

