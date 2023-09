Escritora Martha Medeiros participa da '35ª Noite da Poesia' na Capital

Lançado em agosto deste ano, “Conversa na Sala” é o livro mais recente de uma das escritoras mais populares do Brasil, Martha Medeiros. O título cai como uma luva para traduzir a essência da “35ª Noite da Poesia - Conexões Culturais” que será realizada neste sábado (16), às 19h, no auditório da OAB/MS. O evento promoverá o encontro da artista com o público Sul-mato-grossense.

Pela primeira vez em Campo Grande, Martha Medeiros é apreciadora dos encontros mais intimistas como uma conversa na sala. Momentos que, ao contrário da correria do mundo digital, pedem uma pausa e um contato presencial, olho no olho. Ambiente que ela espera que seja criado durante as horas que estiver por aqui.

“Realmente, acredito que o título do meu novo livro resume bem o que quero falar. É uma conversa presencial, onde cada um olha no olho do outro e faz uma leitura, não só do que está sendo dito, mas do corpo, ver as pessoas rindo, o brilho no olho, sentir o tom de voz”, avaliou a escritora que, embora não descarte a utilidade da tecnologia, reconhece que “estamos perdendo muito isso, porque estamos sempre com pressa e acaba que a gente se relaciona mais por WhatsApp ou em outras redes sociais. Tudo isso torna a conversa muito empobrecida. Então, acho que uma conversa presencial é sempre mais rica e é isso que eu quero compartilhar com o público Campo-grandense”.

Lucilene Machado, escritora, presidente da UBE, doutora em Literatura e professora da UFMS, explicou a relevância do evento que pretende reunir em um só lugar escritores importantes do Estado e pessoas interessadas por literatura.

“Conexões Culturais é uma ação da União Brasileira de Escritores de MS que está dentro de um projeto maior que é a Noite da Poesia, que este ano completa sua 35ª edição. Apesar desta relação imediata com a Noite da Poesia, trata-se de uma ação diferenciada, ou seja, não se trata exatamente de celebrar os 35 anos do projeto, isso se dará em 15 de outubro, e sim proporcionar aos escritores de Campo Grande o contato mais próximo com escritores relevantes no panorama editorial brasileiro”, detalhou Lucilene que, ao lado da poeta Diana Pilatti, estará na mediação do evento.

Adepta da simplicidade e sem ares cerimoniosos, Martha vai compartilhar como transforma a vida em literatura. Não à toa é reconhecida como uma das escritoras mais influentes do País. Trabalho que há décadas executa com maestria como colunista de um dos principais jornais gaúchos, Zero Hora, e principalmente nos mais de 30 livros publicados.

“Acabei de fazer 62 anos e as pessoas falam muito de etarismo e tal. E é engraçado, nunca me senti tão produtiva, satisfeita com a estrada percorrida. Já são 30 anos como colunista de jornal, quase 40 anos que comecei com a poesia. Tanta gente surge e desaparece e, de repente, a minha carreira foi construída pouco a pouco, mas, de uma maneira muito sólida. Hoje, vejo que consegui essa maravilha que é a fidelização do leitor. Estou muito satisfeita e ainda com muitos planos, claro, porque a estrada continua. O meu momento atual é o da maturidade. Também quero conversar sobre isso com o público de Campo Grande”.

Serviço

35ª Noite da Poesia - Conexões Culturais;

16 de setembro;

A partir das 19h;

Auditório da OAB - Av. Mato Grosso, 4700.

*Ingressos esgotados.

