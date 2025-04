Espetáculo "AMANA" chega a Campo Grande com denúncia poética contra feminicídio

Campo Grande recebe nesta quarta-feira (23), às 19h, no SESC Teatro Prosa (Rua Anhanduí, 200 - Centro), o espetáculo “AMANA”, da Cia Duo Due (PR), que propõe um grito poético contra o feminicídio e a violência de gênero. A apresentação é gratuita, com ingressos distribuídos na bilheteria a partir das 18h.

“AMANA” é uma homenagem à bailarina e capoeirista Maria Glória Poltronieri, conhecida como Magó, assassinada em 2020 após sofrer violência sexual. A direção é assinada por Tânia Farias, atriz e diretora da tribo de atuadores “óinóizaki Traveiz”, de Porto Alegre.

A irmã de Magó, Ana Clara Poltronieri, também bailarina e idealizadora do projeto, é quem interpreta o espetáculo no palco.

O nome do espetáculo evoca o elemento água, símbolo central da obra e metáfora da fluidez da memória, da dor e da resistência feminina. “AMANA” cruza linguagens da dança, teatro, performance, audiovisual e artes visuais, oferecendo ao público uma experiência sensorial e política que denuncia a cultura do estupro e o machismo estrutural.

Mato Grosso do Sul, um dos estados com os maiores índices de feminicídio do Brasil, foi escolhido estrategicamente para a circulação do espetáculo. Além de Campo Grande, o trabalho será apresentado em Dourados e Ponta Porã. Cidades dos estados do Paraná, São Paulo e Rondônia também estão no roteiro. A classificação indicativa é a partir dos 16 anos.

Oficina gratuita e aberta ao público

Como parte da programação, a companhia também promoverá a oficina “Corpar o Ser”, no dia 22 de abril, às 19h, no Espaço de Dança Selma Azambuja (Rua Jeribá, 866 – Chácara Cachoeira).

O encontro propõe práticas de movimento e reflexão corporal a partir dos atravessamentos do espetáculo. A oficina é voltada a artistas, educadores, terapeutas e interessados em geral — não é necessário ter experiência prévia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por aqui.

