Cultura

Espetáculo 'Beije Seu Preto em Praça Pública' estreia com apresentações gratuitas em Campo Grande

Durante as apresentações, o público poderá participar da Campanha do Agasalho

22 janeiro 2026 - 18h42Brenda Assis, com assessoria
Sofepoar e Leonardo de Medeiros Sofepoar e Leonardo de Medeiros   (Foto: Gabriella Thais)

O espetáculo “Beije Seu Preto em Praça Pública” estreia esta semana em Campo Grande com apresentações gratuitas. A primeira sessão acontece nesta quarta-feira (22), às 19h, na Orla Morena. A programação segue no dia 23 de janeiro, na Praça Ary Coelho, e no dia 26 de janeiro, na Plataforma Cultural.

Durante as apresentações, o público poderá participar da Campanha do Agasalho, com pontos de arrecadação de casacos em parceria com o Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A montagem conta a história de Clara e Bento, dois personagens que se comunicam por meio de cartas enquanto lidam com o desaparecimento de amigos, a violência e o medo constante de existir. A troca de correspondências revela o desejo e a esperança de viver um amor que resiste às violências impostas às pessoas negras, afirmando o afeto como forma de resistência e sobrevivência.

Criador e dramaturgo do espetáculo, Leonardo de Medeiros explica que o processo de escrita e de construção das cenas foi guiado pela metodologia “A Escuta da Criação”, desenvolvida pela diretora Ligia Tristão Prieto. Segundo ele, a proposta permite transformar experiências de dor em linguagem artística e gesto político. “Estamos acostumados a ver corpos pretos apenas sofrendo ou sendo silenciados. Queremos falar de amor, mas também de fúria, transformando isso em presença e linguagem”, afirma.

Com trajetória ligada ao movimento estudantil e às lutas sociais, Leonardo destaca que o espetáculo parte da reflexão sobre o afeto como ato político. A obra conta ainda com a participação da artista e ativista Sofepoar, que vê na montagem uma forma de valorizar a organização e a potência dos corpos negros. “É uma maneira de mostrar que estamos fazendo nossas próprias revoluções”, diz.

Pensado para a rua, o espetáculo aposta em cenário e figurinos de estética dourada, com estruturas de ferro e objetos metálicos. De acordo com a diretora Ligia Tristão Prieto, o metal simboliza força e realeza, reforçando a ideia de que as personagens são grandiosas e intocáveis. “É um convite ao respeito e à liberdade de existência e felicidade para quem historicamente teve a vida negada”, explica.

A preparação do elenco contou com a participação da preparadora paulista Gal Martins, que trabalhou com a metodologia da “Dança da Indignação”, abordagem que une arte e política para expressar indignações coletivas.

O espetáculo “Beije Seu Preto em Praça Pública” foi viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e da Prefeitura de Campo Grande.

