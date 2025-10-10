Espetáculo com grandes intérpretes femininas da MPB acontece no Sesc em Campo Grande

Campo Grande recebe nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, às 19h, o espetáculo inédito “Assucena e Catto”, no Sesc Teatro Prosa.
O show marca o encontro de duas das vozes mais potentes da nova geração da música popular brasileira e homenageia grandes intérpretes femininas da MPB, como Gal Costa, Rita Lee, Maria Bethânia, Marina Lima e Alcione.
O repertório reúne releituras inéditas desses clássicos, entrelaçadas às obras autorais de Assucena e Catto, em um manifesto artístico que celebra a liberdade, a diversidade e a presença das existências trans na música brasileira contemporânea.
A direção musical é assinada por Fábio Pinczowski e Rafael Acerbi, que também integra a banda formada por Michelle Abu (bateria e percussão), Jojô Inácio (guitarra), Rafael Acerbi (violão e guitarra) e Beatriz Lima (baixo). O resultado é um mergulho em sonoridades intensas, que unem tradição e modernidade.
Natural do sertão da Bahia, Assucena ganhou projeção nacional como idealizadora e vocalista da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, com a qual conquistou dois Prêmios da Música Brasileira e foi indicada duas vezes ao Grammy Latino. Em carreira solo desde 2021, lançou o álbum Lusco-Fusco (2023), destacando-se por sua poesia e versatilidade.
Já Catto, cantora e compositora gaúcha, tem mais de 15 anos de carreira marcada pela potência vocal e presença cênica. Dona de álbuns como Fôlego, Catto e Caminhos Selvagens (2025), além do tributo Belezas são Coisas Acesas por Dentro (2023), a artista é referência da cena independente e LGBTQIAPN+, com apresentações no Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos.
Em uníssono, as artistas destacam o propósito do espetáculo: “Esse encontro é sobre celebrar as mulheres que nos inspiraram e abriram caminhos na música, mas também sobre a força do que representamos como artistas trans. É transformar o palco em um espaço de festa, resistência e afirmação.”
Os ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir do dia 16 de outubro, às 14h, na plataforma Sympla.
Serviço:
Show: “Assucena e Catto”
Datas: 23 e 24 de outubro de 2025
Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Campo Grande (MS)
Ingressos: Gratuitos, disponíveis a partir de 16/10, às 14h, via Sympla
