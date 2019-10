Espetáculo Crianceiras retorna a Campo Grande dia 20 de outubro

Saiba Mais Geral Crianças reciclam caixas de suco e constroem casinhas para bichos de rua

Concebido como um espetáculo para aproximar as crianças do universo artístico e literário do poeta Manoel de Barros, o projeto Crianceiras retorna a Campo Grande no dia 20 de outubro, às 17 horas. Ele será apresentado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo e a entrada custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia).

O espetáculo utiliza de metalinguagens que despertam a curiosidade e o amor pelo mundo das artes. “O projeto Crianceiras nasceu do desejo de reverenciar a obra de Manoel de Barros, por meio de minha música. Ao mergulhar em sua obra, percebi o quanto era lúdico aquele universo de encantamento e descobertas, vividas pelo poeta em sua infância pantaneira. Assim, surgiu a ideia de musicar sua obra para o público infantil, criando uma ponte entre a poesia e a melodia, de forma que seus versos pudessem ser entoados como o canto dos passarinhos, e levados com o vento, sem direção”, conta o idealizador e realizador do projeto, o cantor e compositor sul-mato-grossense Márcio de Camillo.

Indicado no “Prêmio de Musica Brasileira” como melhor álbum infantil em 2012, as faixas do CD Crianceiras Manoel de Barros ganharam videoclipes transmitidos no canal Gloob, tornando a obra cada vez mais presente no cotidiano das crianças.

O espetáculo que percorre o Brasil inteiro há mais de seis anos, além de animar e cativar o público com as poesias de Manoel de Barros, mescla elementos reais e virtuais. As personagens ilustradas por Martha de Barros, filha do poeta Manoel de Barros, saem do papel e ganham vida no palco, por meio de recursos digitais e de outras linguagens, interagindo com o cantor, músicos e atores ao longo do musical.

O projeto ensina poesia e literatura de um jeito divertido, sem subestimar os pequenos, valorizando-os como seres humanos plenos e capazes de compreender poesia, até porque toda criança nasce meio poeta. Pais, mães e educadores sabem bem disso.

O Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo fica na avenida Waldir dos Santos Pereira, sem número, no Parque dos Poderes. A entrada do espetáculo custa R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e pode ser adquirida através do site www.ingressonacional.com.br e nas barbearias A Banca.

