Espetáculo “Dores do Mundo” será apresentado nesta segunda, na Praça dos Imigrantes

Financiado pelo Fomteatro - Programa de Fomento ao Teatro, oriundo da Prefeitura de Campo Grande por meio da Sectur - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o espetáculo “Dores do Mundo”, teve sua primeira apresentacão na última sexta-feira (13), e para quem não conseguiu ir, haverá outra nesta segunda-feira (15), às 19h, na Praça dos Imigrantes, aberto ao público.

Criado pela Cia. Transborda de Artes Cênicas, “Dores do Mundo” retrata as histórias e mazelas de dois moradores de rua que lutam para sobreviver na sociedade. O espetáculo é dirigido pela atriz e diretora Joice Aglae, que explora a linguagem da bufonaria para promover reflexões.

A proposta do projeto nasceu após o encontro da atriz campo-grandense Tauanne Gazoso Lacerda com Joice, na Cia. Buffa de Teatro, Salvador, em setembro de 2017. Na ocasião, Tauanne, esteve presente no curso “Bufão: Corpo, Máscara e Linguagens, ministrado pela diretora.

“Durante o processo tive a oportunidade de participar de um treinamento intensivo e prático sobre o corpo-máscara do bufão e suas linguagens. Um mergulho no universo grotesco e suas possibilidades estéticas”, recorda a atriz. “Desta forma este projeto consiste em uma segunda etapa desta pesquisa pessoal e artística sobre o corpo-máscara, corpo-grotesco e bufonaria”, completa.

Ainda de acordo com a atriz, o espetáculo é resultado de uma imersão na linguagem do bufão após aproximadamente seis meses de pesquisa e preparação corporal com base nas pesquisas e propostas de Joice.

Além de Tauanne, está em cena o ator convidado Jorge de Barros, que trabalha com o bufão pela primeira vez. “Minha participação como convidado no projeto Bufões é mais um desafio. Como ator em cadeira de rodas será a minha primeira experiência no Teatro de rua e com o mundo dos bufões. A proposta do projeto inclui também as questões sociais de acessibilidade e inclusão me trouxeram novas descobertas”, reflete.

Serviço: A peça será apresentada nos dias, 13 e 15 de julho, na Praça dos Imigrantes, que fica na Rui Barbosa, esquina com a rua 26 de Agosto, Centro. As apresentações são abertas ao público.

Deixe seu Comentário

Leia Também