Espetáculo infantil leva cultura popular brasileira às escolas públicas de Campo Grande

O grupo Renda que Roda estreia seu primeiro espetáculo infantil, Kalivôno, diretamente em salas de aula e espaços escolares, alcançando crianças da rede municipal de Campo Grande, por meio de um projeto contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

A iniciativa inclui mediação cultural, formação de professores e rodas de conversa que ampliam o repertório estético, corporal e educacional de alunos e educadores, democratizando o acesso à arte e fortalecendo o diálogo com os saberes de povos indígenas, afro-brasileiros, quilombolas e da cultura popular.

“As escolas são espaços potentes para o encontro com a cultura popular. Nosso propósito é fazer com que essas manifestações sejam reconhecidas como fontes legítimas de conhecimento, dentro do ambiente escolar”, explica Gabriela Salvador, coordenadora do grupo e uma das diretoras do espetáculo.

O espetáculo Kalivôno mergulha no universo da infância a partir de danças populares como o maracatu, a catira e a capoeira. Em cena, uma criança sonha com uma cobra numa floresta encantada, onde o vento dança com as árvores e os símbolos da cultura popular ganham vida: brinquedos, histórias de avó, o bicho-papão que não dá medo e a música que desperta ancestralidades.

A montagem é interpretada por um elenco formado por acadêmicos da UEMS, mestrandos da UFMS e artistas independentes, com direção de Gabriela Salvador e Tom Conceição.

Programação nas escolas

A estreia acontece com ensaio aberto ao público no dia 1º de outubro, às 19h30, na Caixa Preta da UEMS. A partir daí, o projeto segue para duas escolas da rede municipal:

Escola Municipal Professora Oliva Enciso

03 e 08/10: Mediação artística (8h às 9h30) + Espetáculo Kalivôno (10h)

30/10: Formação de professores com roda de conversa sobre educação ancestral e antirracista (7h às 8h30)

Escola Municipal de Educação Infantil Paulino Romeiro Paré

06/10: Mediação artística (8h às 9h30) + Espetáculo Kalivôno (10h)

19/11: Roda de conversa com professores (7h às 8h30)

A formação será conduzida por Mariana de Castro, que propõe práticas educativas com base na oralidade, corporalidade e nos saberes tradicionais, com foco especial na infância e no combate ao racismo nas escolas.

Arte que educa e transforma

O Renda que Roda é um grupo de pesquisa vinculado à UEMS que investiga e recria danças populares brasileiras, conectando tradição e cena contemporânea. Com o projeto nas escolas, o grupo aproxima crianças e professores da cultura popular de forma viva e sensível, criando experiências de aprendizagem que valorizam a diversidade cultural do Brasil.

