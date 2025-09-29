Menu
Menu Busca segunda, 29 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cultura

Espetáculo infantil leva cultura popular brasileira às escolas públicas de Campo Grande

Projeto do grupo Renda que Roda, estreia "Kalivôno" para crianças da rede municipal e propõe ações educativas com foco em arte, ancestralidade e antirracismo

29 setembro 2025 - 17h55Taynara Menezes
O Renda que Roda é um grupo de pesquisa vinculado à UEMS que investiga e recria danças populares brasileirasO Renda que Roda é um grupo de pesquisa vinculado à UEMS que investiga e recria danças populares brasileiras   (Foto: Divulgação )

O grupo Renda que Roda estreia seu primeiro espetáculo infantil, Kalivôno, diretamente em salas de aula e espaços escolares, alcançando crianças da rede municipal de Campo Grande, por meio de um projeto contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

A iniciativa inclui mediação cultural, formação de professores e rodas de conversa que ampliam o repertório estético, corporal e educacional de alunos e educadores, democratizando o acesso à arte e fortalecendo o diálogo com os saberes de povos indígenas, afro-brasileiros, quilombolas e da cultura popular.

“As escolas são espaços potentes para o encontro com a cultura popular. Nosso propósito é fazer com que essas manifestações sejam reconhecidas como fontes legítimas de conhecimento, dentro do ambiente escolar”, explica Gabriela Salvador, coordenadora do grupo e uma das diretoras do espetáculo.

O espetáculo Kalivôno mergulha no universo da infância a partir de danças populares como o maracatu, a catira e a capoeira. Em cena, uma criança sonha com uma cobra numa floresta encantada, onde o vento dança com as árvores e os símbolos da cultura popular ganham vida: brinquedos, histórias de avó, o bicho-papão que não dá medo e a música que desperta ancestralidades.

A montagem é interpretada por um elenco formado por acadêmicos da UEMS, mestrandos da UFMS e artistas independentes, com direção de Gabriela Salvador e Tom Conceição.

Programação nas escolas

A estreia acontece com ensaio aberto ao público no dia 1º de outubro, às 19h30, na Caixa Preta da UEMS. A partir daí, o projeto segue para duas escolas da rede municipal:

Escola Municipal Professora Oliva Enciso

03 e 08/10: Mediação artística (8h às 9h30) + Espetáculo Kalivôno (10h)

30/10: Formação de professores com roda de conversa sobre educação ancestral e antirracista (7h às 8h30)

Escola Municipal de Educação Infantil Paulino Romeiro Paré

06/10: Mediação artística (8h às 9h30) + Espetáculo Kalivôno (10h)

19/11: Roda de conversa com professores (7h às 8h30)

A formação será conduzida por Mariana de Castro, que propõe práticas educativas com base na oralidade, corporalidade e nos saberes tradicionais, com foco especial na infância e no combate ao racismo nas escolas.

Arte que educa e transforma

O Renda que Roda é um grupo de pesquisa vinculado à UEMS que investiga e recria danças populares brasileiras, conectando tradição e cena contemporânea. Com o projeto nas escolas, o grupo aproxima crianças e professores da cultura popular de forma viva e sensível, criando experiências de aprendizagem que valorizam a diversidade cultural do Brasil.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cineclube da UFMS exibe 'Rouge', filme francês sobre dilemas éticos e ambientais
Cultura
Cineclube da UFMS exibe 'Rouge', filme francês sobre dilemas éticos e ambientais
Festival de canção, ping pong e música clássica são atrações do domingo na Capital
Cultura
Festival de canção, ping pong e música clássica são atrações do domingo na Capital
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Cultura
Festival Gastronômico traz pratos premiados e típicos que celebram sabor pantaneiro; veja
Encontro acontece no Teatro Glauce Rocha
Cultura
Festival de Música Clássica reúne artistas nacionais e internacionais na Capital
Publicação foi postada no Instagram
Cultura
Leo Lins desafia campo-grandenses a criarem piadas sobre a cidade e galera não perdoa
Projeto do parque
Cultura
Campo Grande abre licitação para construção do Parque Turístico do Céuzinho
Evento acontece no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras
Cultura
Academia de Letras recebe Geraldo Carneiro para uma noite de reflexão e literatura
O curso é voltado para artistas que já atuam na área
Cultura
Inscrições abertas para curso gratuito de Portagem e Acrobacia Coletiva
Foto: TV TEM/Reprodução
Cultura
Festival gastronômico de comidas típicas ocorre de 10 a 12 de outubro na Capital
Banda pretende disputar a competição internacional
Cultura
Banda da Capital tenta recursos para representar MS em festival internacional de música

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Caso aconteceu no bairro Zé Pereira
Polícia
JD1TV: Sentado na rua, 'Zé Bonitinho' morre após ser atropelado por carro no Zé Pereira
A colisão aconteceu enquanto um dos veículos saia da alça de acesso para a BR-163
Polícia
AGORA: Motorista morre carbonizado após colisão frontal entre carretas em Campo Grande
Chef Fábio Denardi
Cidade
Natural de MS, chef Fábio Denardi morre durante cirurgia no coração