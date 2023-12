Espetáculo "Paulo Simões - 70 Verões" acontece hoje e amanhã em Campo Grande

Em comemoração aos 70 anos de trajetória musical, o renomado cantor, músico e compositor, Paulo Simões, retorna aos palcos de Campo Grande para duas noites memoráveis. Hoje (11) e amanhã (12) o Teatro do Mundo será palco do espetáculo "Paulo Simões - 70 Verões".

Acompanhado por uma talentosa banda composta por Leandro Perez, Romário Amorim, Renan Nonato, Gabriel Basso e Sandro Moreno, e com participações especiais de Boloro e Maria Alice, e Rodrigo Sater e O Bando do VELHO JACK em versão acústica, Paulo Simões fará um retrospecto emocionante de sua carreira, que o consagrou como um dos principais arquitetos da identidade musical de Mato Grosso do Sul.

Paulo Simões é uma figura de extrema importância no cenário musical brasileiro, tendo sido indicado ao Grammy Latino 2016, na categoria Melhor Música em Língua Portuguesa, pela composição de "D de Destino", em parceria com Almir Sater e Renato Teixeira. Além disso, é coautor de muitas das canções icônicas interpretadas por Almir Sater, como "Comitiva Esperança", "A Saudade é uma Estrada Longa" e "Trem do Pantanal", esta última em parceria com o saudoso Geraldo Roca. Vale ressaltar que seis de suas composições foram incluídas na recente regravação da novela Pantanal.

O evento conta com o apoio da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e da Fundação de Cultura do MS. A entrada para o espetáculo será mediante a doação de um brinquedo para o projeto "Caixa Encantada", que garantirá um Natal mais feliz para crianças carentes do Estado.

Serviço

"Paulo Simões - 70 Verões"

Segunda-feira (11) - Boloro e Maria Alice;

Terça-feira (12) - Rodrigo Sater e O Bando do Velho Jack em versão acústica;

Teatro do Mundo - Rua Barão de Melgaço, 177;

A partir das 19h.

