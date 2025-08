Espetáculos "Silêncio Branco" e "Rompendo o Silêncio" abordam violência de gênero na Capital

Nos dias 5 e 12 de agosto, o palco do Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, receberá os espetáculos de dança contemporânea “Silêncio Branco” e “Rompendo o Silêncio”, ambos com entrada gratuita.

As apresentações começarão às 19h e integram o projeto Os Afetos dos Silêncios, que propõe reflexões artísticas sobre a violência de gênero e a construção de novos imaginários sociais.

Idealizado por Ana Carolina Brindarolli e Maria Fernanda Figueiró, o projeto conta com apoio do FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), por meio da Secretaria Executiva de Cultura (Secult) da Prefeitura Municipal.

O público é convidado a colaborar com a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados à campanha Mães da Favela, da CUFA (Central Única das Favelas) de Campo Grande.

Silêncio Branco: da cena à denúncia

Dirigido por Chico Neller, o espetáculo Silêncio Branco teve origem em um duo anterior chamado Velado, cuja recepção do público despertou no diretor a necessidade de discutir com mais profundidade a temática da violência contra a mulher.

“Escutei muitos comentários dizendo que aquilo era uma cena de violência. Isso me chamou atenção, porque, sinceramente, eu não via dessa forma”, contou Neller. “A escolha da linguagem foi a parte mais difícil pra mim”, completou.

Premiado nacionalmente, Silêncio Branco já circulou por outras cidades brasileiras, como São Luís (MA), após ser contemplado com o Prêmio Klauss Vianna, da Funarte.

Rompendo o Silêncio: novas perspectivas sobre o gênero

Com recriação dramatúrgica e coreográfica de Vanessa Macedo, o espetáculo Rompendo o Silêncio parte da estrutura original de Silêncio Branco para propor uma nova leitura sobre gênero e violência.

A diretora buscou se afastar das representações tradicionais de agressor e vítima, promovendo uma subversão simbólica das imagens convencionais.

Ambos os espetáculos são encenados pela Ginga Cia. de Dança, que completa 39 anos de atuação em Campo Grande.

Serviço:

Espetáculos de Dança

05/08 – “Silêncio Branco”

12/08 – “Rompendo o Silêncio”

Horário: 19h

Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200, Centro – Campo Grande/MS

Entrada gratuita (classificação 14 anos)

Doações de alimentos não perecíveis serão destinadas à CUFA

Mesa Redonda

15/08

Ginga Espaço de Dança – Rua Brigadeiro Tobias, 956, Bairro Taquarussu

Aberto ao público

