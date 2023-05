"Esse cara sou eu": venda de ingressos para show de Roberto Carlos começa amanhã

São tantas emoções, e agora com data marcada! Roberto Carlos faz show em Campo Grande no dia 09 de junho, às 21h, no Ginásio Guanadizão. A venda de ingressos começa manhã (9) às 14h.

Com sucesso mundial na música popular brasileira, 33 álbuns de carreira lançados, Roberto Carlos lançou recentemente uma gravação do clássico “Evidências”, sucesso que fez parte da trilha sonora da novela “Travessia”, disponíveis em todas as plataformas digitais.

O "Rei" entrou para a lista da revista Global Concert Pulse como um dos 30 artistas de maior público nos Estados Unidos, ao lado de nomes como Elton John, Cher, a banda Kiss e outros grandes nomes da música mundial.

A compra de ingressos poderá ser feita pelo site ou na loja ¼ Colchões, localizada na Avenida Afonso Pena, 4393, a partir de quinta-feira (11).

Haverá ingresso solidário para todas as pessoas mediante a doação de 1kg de alimento não perecível! Confira os valores:

Setor Azul

Inteira R$ 820,00

Meia entrada R$ 410,00

Ingresso solidário R$ 620,00

Setor Amarelo

Inteira R$ 720,00

Meia-entrada R$ 360,00

Ingresso solidário R$ 520,00

Setor Verde (sem lugar marcado)

Inteira R$ 620,00

Meia entrada R$ 310,00

Ingresso solidário R$ 420,00

Setor Branco a e b (sem lugar marcado)

Inteira R$ 490,00

Meia entrada R$ 245,00

Ingresso solidário R$ 350,00

Arquibancada (sem lugar marcado)

Inteira R$ 320,00

Meia-entrada R$ 160,00

Ingresso solidário R$ 220,00.

