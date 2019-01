Estação Campo Grande tem oficina de slime e flash back

A Plataforma Cultural, além de se tornar pista de dança, terá espaço para recreação infantil, a partir das 19 horas desta quarta-feira (23), pelo projeto cultural "Estação Campo Grande". A entrada é gratuita.

Atividades como pular corda e elástico, modelagem de massinhas, cabanas e oficina de Slime serão oferecidas às crianças pela Caramello e Cia. Na parte musical, a pista novamente será aberta para os dançarinos do flash back e comandada pelos DJ JB e Simmu. A gastronomia regional, com arroz carreteiro soleado e escondidinho, bem como doces e quitutes gourmet, também estarão à venda.

Com a proposta de valorizar o patrimônio histórico e cultural inseridos na Esplanada Ferroviária de Campo Grande, o Estação Cultura, a cada edição, traz novidades e uma programação atrativa para adultos e crianças.

O evento é realizado às quartas-feiras, a cada 15 dias, e conta com a parceria da Associação dos Ferroviários, que abre as portas do museu quem quiser reviver os tempos da ferrovia.

A Plataforma Cultural está localizada na Avenida Calógeras, 3015 – Complexo da Esplanada Ferroviária de Campo Grande.

