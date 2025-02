Estado abre edital cultural para selecionar obras de arte

Um edital publicado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) nesta terça-feira (11), irá selecionar projetos culturais para firmar termo de execução cultural com recursos da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura – Pnab(lei nº 14.399/2022).

Conforme o Edital de Chamamento Público, n°07/2025 os projetos irão ampliar o acervo artístico do Museu de Arte Contemporânea e do Museu de Imagem e Som, ambos vinculados à FCMS.

São 120 vagas, distribuídas nas categorias: Desenho, Gravura, Fotografia, Pintura e Escultura.

O valor total do edital é de R$ 500 mil, sendo: R$ 179.500 destinados ao fomento às Artes Visuais de até 39 de obras na categoria Pintura; R$ 73.500 destinados a até 18 obras na categoria Escultura; R$ 80.000 para 20 obras na categoria Fotografia; R$ 83.500,00 para até 24 obras na categoria Gravura e R$ 83.500 para até 19 obras na categoria Desenho.

As inscrições gratuitas começam às 9h do dia 12 de fevereiro até às 18h do dia 24 de fevereiro por meio da plataforma PROSAS no link https://editaisms.prosas.com.br/ . Os candidatos devem enviar todas as informações e documentos obrigatórios, preenchidos e anexados no formato PDF ou JPG na página de inscrição.

Todas as informações referentes às inscrições, prazos, formulários para preenchimento e regras estão disponíveis a partir da página 38 do Diário Oficial do Estado n. 11.742 do dia 11 de fevereiro de 2025.

