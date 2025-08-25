Estreias da semana: cinemas e streamings recebem novos filmes entre 25 e 31 de agosto

A última semana de agosto chega repleta de novidades para os fãs de cinema e streaming.

Entre os dias 25 e 31, estreiam produções que vão do universo dos anti-heróis da Marvel a dramas nacionais e romances com pegada existencialista. Confira os principais lançamentos:

Thunderbolts – Disney+, 27 de agosto

Um grupo de anti-heróis cai em uma armadilha mortal preparada por Valentina Allegra de Fontaine e precisa enfrentar os fantasmas do próprio passado.

Elenco: Florence Pugh, Lewis Pullman, Sebastian Stan.

Ladrões – Cinemas, 28 de agosto

Hank Thompson, ex-jogador de beisebol, vê sua vida virar de cabeça para baixo ao se envolver no submundo criminoso da Nova York dos anos 1990.

Elenco: Austin Butler, Zoë Kravitz, Regina King.

O Último Azul – Cinemas, 28 de agosto

Aos 77 anos, Tereza é obrigada a deixar sua cidade natal na Amazônia para viver em uma colônia de idosos, enfrentando a dor da mudança e da memória.

Elenco: Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás.

Os Roses: Até Que a Morte os Separe – Cinemas, 28 de agosto

O ciúme e as frustrações profissionais colocam em xeque a vida aparentemente perfeita de um casal.

Elenco: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon.

Love Me – Prime Video, 31 de agosto

Em um mundo sem humanidade, uma boia e um satélite ganham consciência e embarcam em uma jornada para entender o significado da vida e do amor.

Elenco: Kristen Stewart, Steven Yeun.

