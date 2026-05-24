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Cultura

Evento de K-Pop, feira e teatro são atrações culturais no domingo em MS

O retorno da tradicional Feira Bosque da Paz é uma das programações

24 maio 2026 - 08h45Vinicius Costa

A agenda cultural deste domingo, dia 24, está com muitas variedades e opções de atrações para as famílias campo-grandenses curtirem o dia. Entre as principais, para o público mais jovial, está o evento de K-Pop.

Por outro lado, tem também espetáculo teatral, o retorno da Feira Bosque da Paz e no interior do Estado, em Água Clara, acontece o Circula Cultura MS.

Confira as programações culturais:

Espetáculo “O Bem Amado” - O grupo Fulano di Tal apresenta sua releitura do clássico de Dias Gomes, em uma montagem que mistura humor, ironia, crítica política e elementos carnavalescos.

Hora: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: a partir de R$ 20 (meia-entrada)

As Estrelas Guerreiras do K-POP – O Show - Inspirado no universo do filme Guerreiras do K-Pop, o espetáculo leva aos palcos toda a energia, coreografias e estética marcante do pop coreano.

Hora: 15h
Local: Teatro Allan Kardec
Entrada: a partir de R$ 70

Shopping Bosque dos Ipês promove aulão de dança - Em clima de celebração ao Mês das Mães, o Shopping Bosque dos Ipês realiza um aulão de dança aberto ao público.

Horário: 14h
Local: em frente à Praça Central – Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita

Feira Bosque da Paz retorna com edição “Brasilidades” - Após adiamento por conta das condições climáticas, a Feira Bosque da Paz realiza mais uma edição com gastronomia, música, artesanato e economia criativa.

Horário: das 9h às 15h
Local: Rua Kame Takaiassu – Carandá Bosque
Entrada: Gratuita

Circula Cultura MS segue pelo interior sul-mato-grossense - O projeto Circula Cultura MS continua promovendo acesso à arte e descentralização cultural em municípios do interior de Mato Grosso do Sul.

Paraíso das Águas – 22/05
Fátima do Sul – 23/05
Naviraí – 24/05

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