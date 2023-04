Expo Noivas 2023: evento faz sucesso na Capital

A edição 2023 do Expo Noivas MS começou nessa terça-feira (25), no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande. A grande feira de exposições vai até esta quinta-feira (27).

Destinado a casamentos, aniversários, formaturas e eventos em geral, esta é uma grande oportunidade para conhecer fornecedores de diversos segmentos e assinar contratos com descontos especiais. A feira tem início às 17h e término às 22h, durante os três dias.

Mais de 90 empresas estão participando do evento. São diversos expositores dos mais variados segmentos: vestidos de noiva, aluguel de trajes masculinos e femininos, bar e coquetelaria, decoração, som e iluminação, buffet, fotografias, forminhas para doces, bolos e muito mais.

Entre as categorias mais procuradas na Expo Noivas estão os bares de drinks que, conforme a organização, é um atrativo que os clientes não abrem mão. Quem está com novidades nesta edição do evento é a Malibu Bartenders que, recentemente, abriu uma franquia em Curitiba (PR) e ainda este ano irá para Manaus (AM).

Leandro Eufigênio

“É uma satisfação participar de mais uma edição do evento. Todo ano a Malibu traz cartas exclusivas, no ano passado criamos o 'Volta ao Mundo' e após fazer referência a nove cidades do mundo, este ano paramos o avião em 'Malibu in Hollywood'. São oito filmes de Hollywood, trazendo experiências exclusivas dos filmes que mais fazem sucesso, como Paparazzi, Casablanca, Magico de Oz, Lobo de Wall Street, e mais alguns outros. A Malibu não vende drinks, ela vende experiências!", detalhou o CEO da Malibu Group, Leandro Eufigênio.

Além dos descontos especiais preparados para os três dias, o Expo Noivas irá sortear 15 mil reais em prêmios para aqueles que fecharem contratos durante o evento. Serão créditos de R$ 5 mil reais por dia para serem gastos com empresas participantes. Quanto mais contratos fechados, mais chances de ganhar!

Para mais informações acesse o site, redes sociais ou pelo telefone (67) 9 8408-6860.

