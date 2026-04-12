Expogrande tem aulão gratuito de vanera neste domingo

Quem passar pela ExpoGrande neste domingo (12) poderá participar de um aulão gratuito de vanera, em Campo Grande. A atividade está marcada para as 16h, no Estande da Prefeitura e é aberta ao público, sem necessidade de inscrição.

A proposta é oferecer uma opção de lazer durante o evento, reunindo visitantes interessados em aprender ou praticar o ritmo. A aula será conduzida pelos professores Júnior Delmondes e Gislaine Godoi, que irão apresentar desde passos básicos até movimentos intermediários.

Tradicional da cultura sulista, a vanera vem ganhando espaço em Mato Grosso do Sul e deve atrair tanto iniciantes quanto quem já tem familiaridade com a dança.

Para participar, basta comparecer ao estande onde a atividade será realizada no horário programado.

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