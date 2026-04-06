Expôjardim começa dia 20 com shows e entrada gratuita

A cidade de Jardim recebe, a partir do dia 20 de abril, a 21ª edição da Expôjardim. A feira reúne agronegócio, negócios, cultura e turismo em sete dias de programação, com entrada gratuita em todas as atrações. O evento segue até o dia 26.

A programação inclui exposição de animais, leilões, palestras, parque de diversões e praça de alimentação. O rodeio será realizado entre os dias 23 e 26 de abril, com competições de montaria durante quatro noites seguidas.

A grade de shows também já está definida e contará com apresentações musicais em três dias. Em duas dessas noites, o público é convidado a levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Hospital Marechal Rondon.

Programação de shows

Dia 23 – Alberto e Onofre

Dia 24 – Althair e Alexandre

Dia 25 – Fiorella

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