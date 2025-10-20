Menu
Cultura

Exposição com obras de crianças PCDs é exibida no Bioparque; confira

Mostra "O Pantanal sob um olhar extraordinário" reúne 15 pinturas produzidas em aulas de arteterapia

20 outubro 2025 - 14h08Carla Andréa

Entre os dias 21 e 25 de outubro, o Bioparque Pantanal recebe a exposição “O Pantanal sob um olhar extraordinário”, que apresenta 15 obras criadas por sete crianças artistas PCDs (Pessoas com Deficiência).

As pinturas foram desenvolvidas em aulas de arteterapia na Clínica Ressignificar, parceira do Bioparque na iniciativa, e retratam com sensibilidade e criatividade a fauna pantaneira.

Segundo a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, cada obra reflete as habilidades individuais e a visão única dos autores.

“As obras expressam mais do que arte: contam histórias, transmitem sentimentos e reforçam a importância da inclusão e da valorização das diferenças”, destacou.

A mostra pode ser visitada durante o horário normal de funcionamento do Bioparque, e é aberta ao público. A exposição integra a programação cultural do espaço, reafirmando seus pilares de Inclusão, Educação Ambiental e Cultura e Lazer, no maior aquário de água doce do mundo.

