Cultura

Fãs de K-pop promovem ação solidária e fortalecem movimento na Capital

A proposta é arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social

12 setembro 2025 - 14h50Taynara Menezes    atualizado em 12/09/2025 às 14h56
O primeiro outdoor atraiu Armys de diferentes cidades e consolidou o projeto como ponto de encontro da comunidade localO primeiro outdoor atraiu Armys de diferentes cidades e consolidou o projeto como ponto de encontro da comunidade local   (Foto: Divulgação)

O fenômeno mundial do K-pop arrasta fãs pelo país todo, e agora ganha força em Mato Grosso do Sul. Liderado por fãs apaixonados pelo grupo sul-coreano BTS, o movimento realizará uma ação solidária neste domingo (14), às 14h na Praça Bosque da Paz, Carandá Bosque, em Campo Grane. A proposta é arrecadar alimentos não perecíveis para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, o BTS vai muito além da música. Com discursos na ONU, campanhas sobre saúde mental e mensagens de autoaceitação, os artistas se tornaram verdadeiros símbolos de transformação e seus fãs, os Armys, têm seguido esse exemplo de forma concreta.

Neste mês de setembro, o grupo local Projeto BTS Is 7 organiza o “BTS Run Solidário”, um encontro entre fãs que une celebração e solidariedade. O evento, fechado em seu primeiro momento, prestará homenagem aos aniversários de dois integrantes do grupo: RM e Jungkook.

A história do projeto começou de forma simples, mas com um propósito afetivo. A fã Maria Aparecida Pacheco, de 45 anos, sonhava em ver um outdoor homenageando o BTS em Campo Grande, assim como já acontece em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro.

“Eu queria que Campo Grande também tivesse esse brilho, essa homenagem linda. E deu tão certo que hoje somos uma família com mais de 180 pessoas”, conta Maria, emocionada. 

O primeiro outdoor atraiu Armys de diferentes cidades e consolidou o projeto como ponto de encontro da comunidade local. A iniciativa já ganhou um segundo outdoor, inaugurado recentemente na Rua Nortelândia, esquina com a Euclides da Cunha, no coração da cidade.

Para muitas fãs, como Amanda Rachid, de 31 anos, o BTS representa mais do que entretenimento, é inspiração e acolhimento. 

“Relutei no começo, mas eles me salvaram de uma fase escura da minha vida. Hoje, o Army é minha família e eu encontrei um novo sentido. Estou muito animada para o BTS Run, que foi pensado com tanto carinho”, compartilha.

K-pop em MS

O K-pop já é um sucesso consolidado no Brasil, e Mato Grosso do Sul não fica de fora desse movimento. Em Campo Grande, eventos inspirados em grupos como BTS têm reunido centenas de pessoas, mostrando que o gênero também é uma poderosa ferramenta de inclusão e transformação social.

E vem mais por aí: o próximo evento do Projeto BTS Is 7 já está sendo organizado e, desta vez, será aberto ao público, com a promessa de reunir todos os apaixonados por K-pop em uma grande celebração da música, da cultura e da solidariedade.

