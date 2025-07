Feira, arraiá, teatro e pagode movimentam Campo Grande neste domingo

Para quem achou que o domingo (20) não iria ter eventos para se divertir, está muito enganado. A agenda conta com muitas ocasiões, inclusive, para curtir em família.

Uma delas é o Arraiá do Bloco Forrozeiros, enquanto o grupo Akagê traz o pagode para o fim de domingo e tem muito mais. Confira:

Feira Bosque da Paz – Arraiá do Bosque: A tradicional feira de expositores ganha edição especial de arraiá com shows de Sampri e Forró Tapioca.

Horário: 9h às 15h

Local: Rua Kame Takaiassu – Bosque da Paz

Entrada: Gratuita

3ª Feira Cultural da Sagarana – Edição Festa Julina: Bingo, brechó, gastronomia, artesanato, espaço kids com carretão, pintura facial e música boa fazem parte da programação da terceira edição da feira, que já virou tradição no Portal do Panamá.

Horário: 9h às 15h (bingo às 12h)

Local: Praça Antônio Papi Neto – entre as ruas Sagarana, Otávio Mangabeira, Lenin Flores Bergozi e Tv. Pacaty

Entrada: Gratuita

Arraiá do Bloco Forrozeiros: Festa junina comemora os cinco anos da Fulô Espaço de Dança com shows de Ipê de Serra e Forrodiando.

Horário: 18h

Local: Sunset Growler Station – Av. Afonso Pena, 5668

Entrada: R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/3-arraia-forrozeiros-ms-ed-comemorativa-5-anos-da-fulo/2979939

2ª Mostra de Teatro de Bonecos – Espetáculo “Navegantes” + Exposição: O espetáculo “Navegantes”, do grupo Deslimites, será apresentado seguido de exposição de bonecos na Feira do Bosque da Paz.

Horário: 9h

Local: Feira Bosque da Paz

Entrada: Gratuita

Turma do Bolonhesa em “Chapéuzinho Vermelho”: A peça promete emocionar a família com muita diversão e aventura.

Horário: 17h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177

Entrada: contribuição espontânea

Techno na Rua – Edição Pride: Com DJs da cena LGBTQIAPN+, o evento leva música eletrônica para a rua, de graça.

Horário: 14h às 23h

Local: Rua 14 de Julho (em frente ao Relógio)

Entrada: Gratuita

Roda Gigante: Depois de passar por grandes eventos e cidades do Brasil, a roda gigante de 22 metros chega a Campo Grande com 16 cabines iluminadas, garantindo uma vista panorâmica da cidade. O passeio inclui quatro voltas, é acessível, pet friendly (para animais de pequeno porte com coleira) e indicado para toda a família. Crianças até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto pagante.

Horário: conforme funcionamento do shopping

Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande (em frente à Fórmula Academia)

Entrada: R$ 20 por pessoa

Esquenta Afronta: Samba, funk, ballroom e cultura preta tomam conta da Capivas com atrações como DJ Gabis, Serena MC e Xandão do Cavaco. Mais informações no Instagram da Afronta (@afronta.prod).

Horário: 16h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079

Entrada: a partir de R$ 10 na portaria

WYN Dance Contest: Concurso para dançarinos mostrarem seu talento, com muita energia no palco.

Horário: 14h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo – Rua 26 de Agosto, 453 – Centro

Entrada: R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/wyn-dance-contest/2938256

Feijuca e Samba da Dona Carmem: Feijoada com samba, sabor de casa e clima familiar.

Horário: 11h às 15h

Local: Centro Comunitário – Rua Santo Anastácio, 504 – Santa Luzia

Entrada: R$ 35 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/feijuca-e-samba-da-dona-carmem/2982595

Ponzo in Poseidon: A principal festa de tribal house do estado com o DJ Alberto Ponzo agitando a pista.

Horário: 23h

Local: NON STOP Club – Rua Pimenta Bueno, 127 – Amambai

Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/ponzo-in-poseidon/3035819

Oficina de Férias – Shopping Campo Grande: Neste domingo tem oficina de pulseiras elásticas e contação de histórias para a criançada.

Horário: 16h às 19h

Local: Shopping Campo Grande (2º piso, em frente à Mac) – Av. Afonso Pena, 4909

Entrada: Gratuita

Pagode de Domingo - O grupo Akagê embala o fim de domingo com muito samba.

Horário: a partir das 16h

Local: Má Donna – Rua 14 de Julho, 2459 – Centro

Entrada: Gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também