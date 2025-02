Feira Borogodó e pagode agitam o domingo em Campo Grande

É início de mês, mas para curtir o dia com a família, Campo Grande reservou até três situações para este domingo (2).

Além da Feira Borogodó, tem #Vamo de Pagodin e também música eletrônica no Capivas.

Confira a lista de atrações:

Feira Borogodó - A Feira Borogodó chega à sua oitava edição com mais de 350 marcas, promovendo um esquenta de carnaval repleto de cultura e economia criativa. O evento contará com atrações para todos os gostos, incluindo o Palhaço Pepa para a criançada, a MPB de Marta Cel, as mixagens de brasilidade contemporânea da DJ Tamys, e a escola de Samba Igrejinha trazendo o clima do carnaval. Para fechar com chave de ouro, o Grupo Mistura de Minas vai embalar o público com samba, pagode e axé.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Coophafé - R. das Garças, 3164 (próximo à via Park) - Coophafé

Entrada: gratuita

#Vamo de Pagodin - O Paraíso Bar vai ser palco de uma grande festa de pagode neste domingo, com a banda Humildemente, Bom de Fato, DJ Jackson Seballo e Samba 10.

Horário: 17h

Local: Paraíso Bar - Av. Fernando Corrêa da Costa, 1618 - Vila Rosa Pires

Entrada: gratuita até 1h (unissex)

DJ Peagaa - O Capivas Cervejaria recebe DJ Peagaa, que vai agitar a noite com o melhor da House Music neste domingo.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria - R. Pedro Celestino, 1079 - Centro

Entrada: gratuita

Camisão, Aquidauana

Festa do Pequi - No domingo, a dupla Michel & Felipe embala o público na praça de alimentação do evento, durante o almoço.

Horário: 11h

Local: MS-450, avenida principal do distrito de Camisão, Aquidauana

Entrada: gratuita

Corumbá

Folia nos Bairros - Já no domingo, a folia chega ao bairro Popular Nova, com programação para a criançada e muito samba.

Horário: 17h

Local: praça do bairro Popular Nova, Corumbá

Entrada: gratuita

Antônio João

61 anos de Antônio João - Neste domingo, o show principal será de Alex e Yvan, dupla sul-mato-grossense que faz o resgate do sertanejo raiz com modões apaixonados. A dupla Batô e Cleber e o Grupo Estilo Baileiro garantem a animação dos bailes Carapé com o melhor das modas sertanejas e do chamamé durante as tardes do evento.

Horário: a partir das 14h / 18h30 (show de Alex e Yvan)

Local: Clube do Laço Florêncio José Pereira, Antônio João

Entrada: gratuita

