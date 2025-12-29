Feira Central abre hoje e amanhã com horário especial de final de ano

A Feira Central de Campo Grande abre as portas hoje(29) e amanhã (30), com horário especial para atender quem quer aproveitar os últimos dias do ano para compras, lazer e gastronomia.
Nesta segunda e terça-feira, o funcionamento será das 16h às 23h, garantindo mais tempo para a população escolher presentes, consumir produtos nas bancas e curtir o espaço.
Na quarta-feira (31), véspera de Ano-Novo, a Feira funcionará das 10h às 16h. No dia 1º de janeiro, o local estará fechado, retomando o atendimento normal a partir do dia 2.
A administração reforça o convite para moradores e turistas prestigiarem os comerciantes locais e aproveitarem um dos principais pontos culturais e gastronômicos de Campo Grande.
