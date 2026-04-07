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Cultura

Feira de cerâmica reúne artistas e música ao vivo neste sábado em Campo Grande

Evento gratuito no Bourbon Café destaca produção artesanal e protagonismo feminino no setor

07 abril 2026 - 16h12Taynara Menezes
A feira contará com 11 expositores locais e regionaisA feira contará com 11 expositores locais e regionais   (Foto:Divulgação)

Campo Grande recebe neste sábado (11), das 15h às 19h, a segunda edição da Feira de Cerâmica no Bourbon Café. Com entrada gratuita, o evento transforma o espaço em um ponto de encontro para artistas, artesãos e apreciadores da cerâmica contemporânea.

A feira contará com 11 expositores locais e regionais, reunindo produções autorais que refletem a diversidade e o crescimento da cerâmica artesanal. A programação também inclui apresentação do grupo El Trio, que leva música ao vivo ao público durante o evento.

Idealizada por empreendedoras à frente da AR Cerâmicas e do Intento Studio, a iniciativa busca fortalecer o cenário artístico local e ampliar a visibilidade da cerâmica como expressão cultural. A proposta também destaca o protagonismo feminino no setor, cada vez mais presente no empreendedorismo criativo.

Além de valorizar o trabalho manual, a feira acompanha um movimento crescente de interesse pela cerâmica, que tem ganhado espaço nas redes sociais e na decoração contemporânea, unindo tradição, design e sustentabilidade.

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