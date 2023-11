Feira de Turismo rural reunirá 150 expositores na Feira Central

Nesta quinta-feira (16/11), às 19h, acontecerá o lançamento da 19ª Edição da Ruraltur, a maior e melhor feira de turismo rural do Brasil. Pela primeira vez no estado e com a temática “Isto é Mato Grosso do Sul”, o lançamento marca a Feira Central como palco para o evento, que será entre os dias 12 e 14 de dezembro. O endereço será na Feira Central de Campo Grande (Rua 14 de Julho, 3351).

Promovido pelo Sebrae, com correalização do Sistema Famasul, por meio do Senar/MS, e apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), o Ruraltur contará com 150 expositores e pacotes especiais com experiências únicas para quem quer vivenciar os destinos locais.

O evento vai reunir autoridades e lideranças, terá palestras e painéis, feira de produtos e serviços rurais, apresentações culturais, gastronomia e rodada de negócios.

A expectativa é de atrair quatro mil pessoas. Para participar do evento em dezembro, basta se inscrever gratuitamente pelo site: ruraltur.ms.sebrae.com.br.

PROGRAMAÇÃO

12 de dezembro

Horário Painel Painelistas 16h às 21h Feira de Produtos e Serviços de Turismo Rural 17h Cerimônia Oficial de Abertura 18h30 Painel: Hospitalidade Sul-Mato-Grossense: Encantando turistas e criando memórias – Carmem Omizolo – Pantanal Experiência (Miranda/MS)

– Lucas Alves Ferreira – Balneário Estrela do Formoso (Bonito/MS)

– Mediação: Bruno Wendling – Fundtur 19h30 Painel: Na raiz da Cultura Pantaneira: Celebrando a Autenticidade Gastronômica – Cristina Moreira – Pousada Pioneiro (Miranda/MS)

– Lisa Canavarros – Aymara Lodge (Poconé/MT)

– Mediação: Chef Marcílio Galeano 20h30 Apresentação Cultural Palco Show Feira

13 de dezembro

Horário Painel / Palestra Painelistas 16h às 21h Feira de Produtos e Serviços de Turismo Rural 17h Painel: O Papel das Lideranças para o Desenvolvimento do Turismo Rural – Luciana Balbino – Restaurante Vó Maria (Areia/PB)

– Leandro Carnielli – Fazenda Carnielli (Venda Nova do Imigrante/ES)

– Mediação: Sandra Amarilha – Sebrae MS 18h Painel: A Autenticidade das Experiências – Vanessa Cantelli – Pousada Cantelli (Caminho de Pedra/RS)

– Rolando Chamorro – Hacienda Mamecillo (Panamá)

– Pedro Rigo – Sebrae ES 19h Palestra: A produção local e suas histórias gerando autenticidade, conexão e humanização na Gastronomia Olivier Anquier 20h Apresentação Cultural Palco Show Feira

14 de dezembro

Horário Painel / Palestra Painelistas 16h às 21h Feira de Produtos e Serviços de Turismo Rural 17h Painel: Como divulgar e comercializar a essência dos negócios – Lucimar Reis – Finca El Paraíso – Bodega Luigi Bosca (Mendonza/Argentina)

– Vitor Pompeu – Projeto Mantiqueira Curadoria (Serra da Mantiqueira/SP)

– Ana Paula Jacques – Embratur 18h Painel: Comunidades no Turismo Rural – Ana Paula – Assentamento Nova Esperança (Olho d’Água do Casado/AL)

– José Fernandes – Parque dos Sonhos (Socorro/SP)

– Ana Clévia Guerreiro – Sebrae Nacional 19h Palestra: A essência e poesia que transformam pessoas e lugares Braulio Bessa 20h Apresentação Cultural Palco Show Feira

