Feira, teatro e karaokê são opções de lazer para esse domingão

Na programação deste domingo (18) tem feira, teatro e karaokê em Campo Grande. Uma variedade para bem busca rolê em família, amigos ou, até mesmo, sozinho. Confira:

DOMINGO

Pontokê - Domingo é dia de ressaca, saudade do fim de semana e microfone na mão para fechar cantando alto no Pontokê.

Horário: 20h

Local: Ponto Bar CG

Entrada: free

Feira Bosque da Paz -A primeira edição de 2026 chega em clima de colônia de férias, com programação voltada às crianças, reunindo atividades, cores e sabores.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Bosque da Paz

Entrada: gratuita

O Pagador de Promessas - O clássico de Dias Gomes entra em cena no Teatro Aracy Balabanian, acompanhando a jornada de Zé do Burro e os choques entre fé popular, intolerância e poder institucional.

Horário: 19h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Entrada: a partir de R$ 20

