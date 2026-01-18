Feira, teatro e karaokê são opções de lazer para esse domingão

Na programação deste domingo (18) tem feira, teatro e karaokê em Campo Grande. Uma variedade para bem busca rolê em família, amigos ou, até mesmo, sozinho. Confira:
DOMINGO
Pontokê - Domingo é dia de ressaca, saudade do fim de semana e microfone na mão para fechar cantando alto no Pontokê.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar CG
Entrada: free
Feira Bosque da Paz -A primeira edição de 2026 chega em clima de colônia de férias, com programação voltada às crianças, reunindo atividades, cores e sabores.
Horário: 9h às 15h
Local: Praça Bosque da Paz
Entrada: gratuita
O Pagador de Promessas - O clássico de Dias Gomes entra em cena no Teatro Aracy Balabanian, acompanhando a jornada de Zé do Burro e os choques entre fé popular, intolerância e poder institucional.
Horário: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: a partir de R$ 20