Feirona se prepara para o 16° Festival do Sobá

Mais um Festival do Sobá está chegando para movimentar a Capital, o evento anual realizado pela Feira Central terá início no dia 9 de agosto.



Conforme publicado nas redes sociais da feira, serão cinco dias de programação de atrações musicais e culturais que fazem parte dos dias que prometem agitar a Capital.



A abertura no dia 9 de agosto será às 20h e ficará a cargo do Trio Parada Dura, grupo musical de música sertaneja formado em Minas Gerais donos dos hits "Fuscão Preto", "Último Adeus", "Blusa Vermelha", "As Andorinhas".

A 16ª edição do evento vai até dia 13 de agosto. Mais detalhes serão divulgados posteriormente.

