Feriadou: Cidade do Natal abre às 17h30 nesta segunda

A programação do “Natal de CG é Tamanho Família” está repleta de atividades na Capital, e segue até o dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. A abertura do local é às 17h30 e encerra as atividades às 22h.

Confira a programação deste feriado (01):

Cidade do Natal

O Grupo Outra Terra abre a programação às 19h. Às 20h haverá muita animação com o DJ Sammy e Bonde do Flashback.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h.

