Férias 2023: MARCO inicia hoje oficina de histórias em quadrinho

A programação de férias com oficinas de Histórias em Quadrinhos e de Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração iniciam nesta terça-feira (10) no Museu de Arte Contemporânea (Marco). As aulas serão ministradas pelo artista visual Fred Hildebrand.

Com dez vagas, no valor de R$ 100 por aluno, a primeira oficina será de Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração, para pessoas a partir de 10 anos, que inicia hoje e segue até dia 12 de janeiro de 2023, das 14 às 16 horas, no Marco.

A oficina de personagens tem o objetivo de ensinar o conceito para a criação do visual de personagens para quadrinhos e ilustração, aprendendo sobre formas e conceitos básicos de personagens já existentes. Depois, é pensar a essência e uma pequena história para a criação de um personagem e a partir disso ir construindo seu visual.

A segunda oficina será de Histórias em quadrinhos, de 17 a 20 de janeiro, das 14 às 16h30, no Marco, para pessoas a partir de 10 anos. Também com dez vagas no valor de R$ 150,00 por aluno.

A oficina de HQ tem como objetivo ensinar conceitos, qual o processo de criação de uma HQ, passando por todas as etapas desde a ideia até o desenho, abrangendo a narrativa para quadrinhos e formas de usá-la e, no final, produzir uma HQ de 1 até 3 páginas.

Etapas: Organização para criar uma história em quadrinhos; Conceitos, trama e tema para a história; Narrativa para quadrinhos; Criação dos rascunhos; Criação de uma história de 1 até 3 páginas.

Serviço: As Oficinas de Férias do Marco serão realizadas de 10 a 20 de janeiro, sempre a partir das 14 horas. A idade mínima para participar é de dez anos. Serão oferecidas oficinas de Histórias em Quadrinhos e de Criação de Personagens para Quadrinhos e Ilustração.

Os valores variam de R$ 100,00 a R$ 150,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3326-7449.

