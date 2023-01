Férias: Programação de filmes gratuitos inicia hoje no Museu da Imagem

Começa nesta sexta-feira (20) o 'Cine MIS de Férias' com exibições gratutitas de filmes para a criançada durante as férias, a programação segue até o dia 30 de janeiro, no Museu da Imagem e Som, em Campo Grande. Sempre às segundas e sextas-feiras, às 14 horas.

O objetivo é oferecer às crianças entretenimento e atividades lúdicas nas férias. Pais e responsáveis também estão convidados para participarem das sessões gratuitas oferecidas.

O primeiro filme a ser exibido será 'Coraline e o Mundo Secreto'. Confira a programação completa abaixo:

CORALINE E O MUNDO SECRETO – Direção: Henri Selick

2009 – Animação, Drama, Família (1h 40min) – Livre

Enquanto explora sua nova casa à noite, a pequena Coraline descobre uma porta secreta que contém um mundo parecido com o dela, porém melhor em muitas maneiras.

Dia 23, segunda-feira

MINHOCAS – Direção: Paolo Conti

2013 – Animação, Aventura, Família (82min) – Livre

Júnior (Cadu Paschoal) é uma jovem minhoca que não consegue fazer amigos, já que todos os que conhece o consideram mimado pela mãe. Disposto a provar o contrário, ele desafia um dos que o provoca para um desafio envolvendo um arriscado salto sobre um penhasco.

Dia 27, sexta-feira

CAÇADORES DE DRAGÕES – Direção: Arthur Qwak, Guillaume Ivernel

2008 – Comédia, fantasia, Família, Aventura, Animação (82min) – Livre

A jovem Zoe (Marie Drion) é sobrinha de um famoso guerreiro aposentado. A menina acredita que seu destino é enfrentar dragões, mas seu tio (Philippe Nahon) não gosta muito da ideia.

Dia 30, segunda-feira – Programação especial com curta produzidos em Mato Grosso do Sul

A PRINCESA PANTANEIRA – Direção: Tina Xavier Filha

Animação – (9min) 2012– Livre

Camuela recebeu dos bichos do pantanal o apelido de Princesa Pantaneira. Um dia, ao ouvir um grito apavorante, Camuela arruma a maleta com sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz com pequi, tereré e uma poção de guavira e parte para a aventura mais importante da sua vida.

MARIQUINHA NO MUNDO DA IMAGINAÇÃO – Direção: Tina Xavier Filha

Animação (10 min) 2019 – Livre

O filme conta a história de Mariquinha, uma menina sapeca que brinca no seu quintal que é maior do que o mundo e, ao ler as poesias de Manoel de Barros, vai para o mundo da imaginação. Lá, encontra seu amigo Nardo e o poeta.

SER CRIANÇA EM CAMPO GRANDE – Direção: Tina Xavier Filha

Animação -.(5min 55seg) 2011- Livre

Duas crianças contam seu dia vivido na capital do Mato Grosso do Sul. Imaginam a cidade governada por crianças super-heroínas, com chuva de doces e balas, transformada em uma docelândia, sorvetelândia e guaranalândia. Elas declaram o seu amor pela cidade.

ABAYONI- Direção: Sheila Azevedo

Documentário (9min) 2021- Livre

A importância do reconhecimento da ancestralidade e da representatividade que as crianças negras precisam para construir sua identidade de maneira positiva

O MENINO QUE ENGOLIU O SOL – Direção: Patrícia Alves Dias

Experimental (7min) 2019 – Livre

Manoel era um pouco Menino, um pouco Pássaro. Quando o dia acordava, ele pulava do Ninho direto para o Quintal. Nesta manhã, ele brincou de aguar o Rio com a Latinha furada. No Rio, comprido e sem fim, morava o Amigo Peixe-cachorro. O Menino que era cheio de invencionices para o dia não dormir, naquela tarde, quis “des-por” o Sol com uma linha do horizonte feita da teia da Aranha. Mas era hora de entrar, de comer e de dormir. E a Avó fez ternura.

AS INVENÇÕES DE AKINS – Direção: Ulísver Silva

Infantil, Família 2018 (32min) – Livre

Akins é um menino que adora construir seus próprios brinquedos. Depois de ver um programa de TV, resolve construir sozinho uma máquina feita de sucatas e brinquedos. Porém o que parecia ser apenas uma brincadeira, se torna um grande desafio para sua autoestima.

Serviço - O Museu da Imagem e do Som fica no 3º andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Mais informações pelo telefone: (67) 3316-9178.

