Fernanda Torres e Walter Salles serão homenageados pelo Prêmio Grande Otelo

O diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres serão homenageados pelo Prêmio Grande Otelo, o mais importante do cinema brasileiro, pelo destaque internacional do filme “Ainda estou aqui”, primeira produção brasileira na história a ganhar um Oscar.

O filme receberá, através de Walter e Fernanda, o Prêmio Especial Grande Otelo 2025. Além disso, a diretoria da Academia Brasileira de Cinema decidiu, de forma unânime, que a produção também receberá o título hors concours.

“Que ano esse para o cinema brasileiro! Das participações e prêmios nos mais importantes festivais como Cannes, Veneza e Berlim, ao Oscar, nosso cinema viajou pelo mundo. E, mais importante que tudo, está reconquistando o nosso próprio público. A 24ª edição do Prêmio Grande Otelo será o lugar onde celebraremos esses filmes e séries incríveis que fizemos durante o ano. Celebrados por nós mesmos”, disse a presidente da Academia Brasileira de Cinema, Renata Almeida Magalhães.

A cerimônia vai entregar 30 troféus em diferentes categorias, como Direção, Ator e Atriz de Longa, e Documentário, e acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, no dia 30 de julho.

