Festa do Divino chega à 25ª edição com programação especial neste domingo na Capital

A tradicional Festa do Divino Espírito Santo chega à sua 25ª edição no próximo domingo (08), na Paróquia Divino Espírito Santo, localizada na Rua Galeão, 730-740, no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

A celebração ocorre no mesmo dia da Solenidade de Pentecostes, data importante para os católicos por marcar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos.

As comemorações já estão em andamento com o novenário, que se encerra nesta quinta (06) e sexta-feira (07) com as duas últimas noites de orações na Matriz.

Após as Missas, os fiéis poderão participar da tradicional quermesse, com barracas de comidas típicas, apresentações musicais e momentos de confraternização.

No domingo, a programação especial da Festa do Divino começa cedo, às 9h, com a Santa Missa Solene Campal. Em seguida, a partir das 11h, será servido o almoço, acompanhado por música ao vivo e leilões.

