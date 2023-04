Festa Junina da UCDB já tem data marcada e dois shows confirmados

O maior arraiá universitário de Campo Grande está de volta! Namorando ou não, a festança está com data marcada. A Festa Junina da UCDB acontecerá no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados e na véspera do feriado de Santo Antônio.

Divulgada pela Dut's Entretenimento, as trações confirmadas até o momento são as duplas sertanejas Clayton & Romário e Felipe & Rodrigo.

A Festa Junina da UCDB também oferece comidas e bebidas típicas em barracas comandadas pelos acadêmicos formandos, para arrecadar recursos para a formatura. Quem aí já estava com saudade de uma Festa Junina, hein?!

