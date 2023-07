Festa para Nossa Senhora de Abadia começa dia 3 de agosto na "Cidade de Maria"

O Santuário Nossa Senhora da Abadia irá realizar a 21ª edição da 'Festa de Nossa Senhora da Abadia'. O evento está marcado para o dia 3 de agosto, com a abertura dos portões da "Cidade de Maria", espaço conhecido como Cidade do Natal, nos altos da Afonso Pena, em Campo Grande.

Mais de 200 voluntários estão engajados na organização da festa, que contará com uma programação diversificada até o dia 13 do mesmo mês. Além das atividades religiosas tradicionalmente organizadas pelo Santuário, o evento contará com atrações culturais e gastronômicas.

Nesta edição, uma das grandes atrações da festividade é o palco da "Cidade de Maria", que receberá importantes nomes da música católica, como Rodrigão, a dupla Álvaro e Daniel e Colo de Deus, além de músicos Sul-mato-grossenses e artistas nacionais. O evento também contará com a participação de outras paróquias da Capital.

Exposição

A Casa de Maria, parte integrante da celebração, será uma exposição religiosa que apresentará diversos elementos históricos relacionados à mãe de Jesus, incluindo os dogmas e a devoção especial sob o título de Nossa Senhora da Abadia.

Um dos destaques será a história de como a primeira imagem da Virgem chegou a Campo Grande, trazida pelo mineiro Eliseu Ramos há 112 anos. De acordo com o relato do pároco do Santuário, padre Paulo Vital, a história da imagem de Nossa Senhora da Abadia começou com uma promessa de saúde e prosperidade feita por Eliseu, que se radicou em Campo Grande desde 1905.

A imagem foi adquirida em São Paulo e, após uma emocionante jornada, chegou à Capital no dia 3 de agosto de 1912. Inicialmente, a imagem foi introduzida na modesta Igreja de Santo Antônio, sua primeira morada. Posteriormente, em 1957, o Papa Pio XII instituiu a Virgem da Abadia como padroeira da Arquidiocese da Capital.

