Festival América do Sul será de pluralidade cultural

Foi revelada nesta terça-feira (31) a programação do Festival América do Sul 2023, tradicional evento que ocorre desde 2004 em Corumbá, que neste ano será marcado por uma miscelânea cultural.

A abertura do evento cultural será marcada por show de Amado Batista. Além dele, Criolo, Frejat e Neguinho da Beija-Flor também fazem parte dos artistas que subirão ao palco do Festival América do Sul.

Marcelo Miranda, titular da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Seetescc), explicou que o festival foi trabalhado desde o início com foco na pluralidade cultural.

“Conversamos muito com a prefeitura por meio do Joílson, da Fundação da Cultura de Corumbá, para chegarmos a um modelo onde conseguiríamos traduzir toda essa diversidade de culturas em um só festival”, explicou

No total, serão mais de 120 ações culturais, com um total de 15 horas de programação entre os dias 9 e 12 de novembro, com diversas atividades culturais para os frequentadores do festival.

O secretário ainda destaca que, a edição deste ano, contará com a Catedral Erudita e Casarão Cultural na Cidade Branca. “Corumbá está de portas abertas, esperando carinhosamente esse evento que marca profundamente o nosso coração e a vida cotidiana da nossa cidade”, afirmou.

Além disso, estarão sendo expostos e comercializadas peças artesanais típicas do Estado, além do artesanato internacional da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela.

Com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) e R$ 5,5 milhões de investimento, a estimativa é que cerca de 140 mil pessoas frequentem o festival.

Confira a programação do Festival América do Sul:

9 de novembro

Show do Amado Batista - Horário ainda não confirmado

Show de palhaçaria YoYo, com Sebastian Godoy - 9h

Espetáculo de dança Be a Bach - 15h

Show de mímica Rapshody, com Hugo Soares - 17h30

Espetáculo FRONTE[I]RA | FRACAS[S]O, do Teatro de Los Andes e Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare - 18h

Cortejo de abertura, no formato de uma Diablada - 19h

10 de novembro

Neguinho da Beija-Flor - Horário ainda não confirmado

Teté Espíndola, com a Orquestra do Pantanal - Horário não confirmado

Lucas Gomes - 19h no Casarão Cultural

Moral Distraída - 1h30 no Palco do Porto

11 de novembro

Criolo - Horário ainda não confirmado

Espetáculo Circense - Horário ainda não confirmado

Orquestra Indígena - Horário ainda não confirmado

Orquestra de Câmara de Santa Cruz - Horário ainda não confirmado

Luiz Meira e Vanessa Moreno - 18h

Espetáculo Asesinato en Besito Nigth Club, com o Brujula Teatro - 20h30 no Bar da Kah

Batalha de Break, MCS, ADL, Forid e Reilow - 14h até 0h no Palco do Porto

12 de novembro

Frejat - Horário ainda não confirmado

Côro Lírico Cant'arte e a Orquestra Sinfônica de Campo Grande - 9h na Catedral Erudita

Papi Galan Trio - Horário não confirmado

Sebastian Godoy - 16h na Praça da Independência

Grupo de Dança e Canto da Cultura Popular Flor Ribeirinha - 17h30 no Palco do Porto

Alejandro e Rodrigo Huanca - Horário não confirmado

Você confere a programação e demais informações no portal oficial do Festival América do Sul .

