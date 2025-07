Festival Bonito CineSur anuncia programação completa com 63 filmes

O Bonito CineSur Festival de Cinema Sul-Americano - chega à sua terceira edição com uma programação intensa e gratuita, reunindo 63 filmes de nove países do continente.

De 25 de julho a 2 de agosto, a cidade de Bonito, será palco de longas e curtas-metragens, sessões especiais, homenagens, oficinas, debates e shows que celebram o cinema como elo entre culturas e territórios.

A abertura oficial será no dia 25, no Auditório Kadiwéu do Centro de Convenções de Bonito, com presença do ator Antonio Pitanga e exibição do longa As Herdeiras (Paraguai, 2018), de Marcelo Martinessi.

A protagonista Ana Brun será homenageada por sua histórica conquista do Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim.

Entre os destaques da Mostra de Longas Sul-Americanos estão A Melhor Mãe do Mundo, de Anna Muylaert (Brasil); Chuzalongo (Equador), sobre tradições indígenas; Redención (Peru), drama sobre um ex-combatente; Quinografía (Argentina); e o musical Brasiliana, de Joel Zito Araújo. Curtas de países como Colômbia, Chile, Venezuela e Uruguai também integram as sessões.

A pauta ambiental ganhará protagonismo em duas mostras específicas. Títulos como Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta (Brasil), La Cuenca (Chile) e Karuara: O Povo do Rio (Peru) abordam temas ligados à sustentabilidade, territórios ancestrais e à vida ribeirinha.

Curtas como Insustentável: A Realidade do Petróleo na Amazônia e Jichi: En Busca del Guardián de las Aguas tratam dos desafios ecológicos na América do Sul.

O cinema sul-mato-grossense será representado por seis filmes na Mostra MS, entre eles A Última Porteira, Enigmas no Rolê, Jardim de Pedra Vida e Morte de Glauce Rocha e Koi e o Rio, que concorrem ao Troféu Pantanal.

A sessão especial Memória Bonito CineSur celebra a trajetória da artista popular Conceição dos Bugres.

O festival também exibirá seis filmes em sessões especiais, incluindo Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, Manas, de Marianna Brennand, Mataram um Jockey, de Luis Ortega, e Tainá e os Guardiões da Amazônia Em Busca da Flecha Azul, em pré-estreia nacional.

Voltado à formação, o Bonito CineSur Educa oferece cursos, palestras, oficinas e masterclasses com nomes como Clara Linhart, Marcela Lordy, Luiz Carlos Lacerda e Mariana Bastos, além de debates sobre políticas públicas, coprodução, distribuição e representações femininas no cinema sul-americano.

Com sessões em diversos pontos da cidade como o Centro de Convenções, o SESC Café Cacá Diegues, praças públicas e bairros periféricos o festival buscará democratizar o acesso ao cinema.

Parte da programação é dedicada ao público infantojuvenil, com 17 curtas e três longas de animação, além de produções criadas em oficinas locais com estudantes e moradores da cidade.

A cerimônia de encerramento, no dia 2 de agosto, será apresentada por Cláudia Ohana e Thiago Lacerda, com entrega de prêmios no valor total de R$ 57.500,00 aos vencedores das mostras competitivas.

Realizado pela Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC), o Bonito CineSur conta com apoio do Ministério da Cultura, Fecomércio-MS, Sesc, Ancine, Prefeitura de Bonito e Governo do Estado, além de instituições como UFMS, Fundtur, Energisa e Zoom Publicidade.

A programação completa está disponível no site e nas redes sociais do festival.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também